Van Hanegem: ‘Feyenoord en PSV moeten profiteren van die houding van Ajax’

Maandag, 29 november 2021 om 06:53 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 06:58

Willem van Hanegem betreurt het gelijkspel van Feyenoord tegen FC Twente (0-0) van zondag en vooral omdat Cyriel Dessers in de slotminuten voor eigen succes ging. De aanvaller draaide op de achterlijn weg bij Robin Pröpper en schoot vervolgens in de korte hoek op de voeten van Lars Unnerstall. “Die bal moet hij natuurlijk breed leggen. Dan had Feyenoord in Enschede gewoon gewonnen en had de club woensdag de koppositie kunnen pakken”, verwijst de oud-voetballer maandag in het Algemeen Dagblad naar het thuisduel van de Rotterdammers met Heracles Almelo.

Feyenoord heeft, met een duel minder, 29 punten en dat zijn er respectievelijk twee en vier minder dan PSV en Ajax. “Het was ontzettend jammer dat die 0-1 er tegen FC Twente niet kwam, want Ajax straalt mij iets teveel de houding uit van 'wanneer mogen we weer in de Champions League spelen, want wat is die Eredivisie toch saai'”, oordeelt de Kromme. “Feyenoord en PSV moeten profiteren als die houding een keer puntenverlies oplevert, maar nu leverden ze zelf punten in terwijl ze heer en meester waren geweest.”

Dessers heeft ook Van Hanegem verrast met zijn belangrijke doelpunten. “En dan weet je: dan moeten hij en de trainer steeds maar vragen beantwoorden over een basisplaats. Dessers blijft dan bescheiden en dat siert hem, maar toch doet het wel iets met hem.” Van Hanegem insinueert dat de aanvaller onder andere omstandigheden de bal wellicht wel had breed gelegd. “Voor de waardering maakte het niets uit, want Dessers kan al niet meer stuk in Rotterdam. En ook met slechts een assist in Enschede zou hij weer op handen zijn gedragen door al die fans van de club. Maar hij ging toch voor eigen succes.”

“Dat is trouwens geen zeuren om het zeuren, want die doelpunten van hem in Praag, die waren echt van hoge kwaliteit”, besluit Van Hanegem, refererend aan het Conference League-duel met Slavia Praag (2-2). “Dat wegdraaien met de rug naar de situatie en meteen in de korte hoek schieten en de kopbal over die keeper heen tillen, prachtige goals. Gelukkig waren er nog supporters die dat konden zien in Praag. Voorlopig zit iedereen weer voor de televisie.”