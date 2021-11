Perez zucht: ‘We hebben het vaak over Tannane en Ziyech, maar Blind...’

Maandag, 29 november 2021 om 00:15 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:53

Kenneth Perez is zondagavond niet te spreken over het spel dat Ajax op bezoek bij Sparta Rotterdam (0-1) op de mat heeft gelegd. De analyticus laat tijdens het programma Dit was het weekend van ESPN weten dat hij zich met name verbaasd heeft over het vele balverlies van Daley Blind. Ook over het kunstgrasveld op Het Kasteel heeft Perez geen goed woord over.

“Sinds het seizoen 2010/11 verstuurde Ajax niet zó veel passes die niet aankwamen: 149”, leest Perez op van het formulier dat voor hem op tafel ligt. “En Daley Blind had 29 keer balverlies. 29 keer! We hebben het natuurlijk heel vaak gehad over Tannane, die veel balverlies leed. Ziyech: veel balverlies... Maar Daley Blind! Hij is normaal gesproken wel iemand van wie je verwacht dat hij balvast is. 29 keer balverlies”, benadrukt Perez vol ongeloof.

Ondanks het grote aantal fouten aan de kant van Ajax is Perez van mening dat ook het kunstgrasveld een rol speelde bij het spel van de Amsterdammers. De analist pleit er dan ook voor, net als Dusan Tadic eerder op de dag, dat het kunstgras ingeruild wordt voor natuurgras. “Als je echt serieus genomen wilt worden, dan kun je dit soort kunstgras niet vertonen. Het is niet om aan te gluren.” Perez twijfelt eraan of Sparta wel echt op natuurgras zou willen spelen. “Okoye levert vijf miljoen plus bonussen op (transfer naar Watford, red.) en dan kun je ook zeggen: in plaats van dat we een of andere rechtsback halen, besteden we het geld om een goed natuurgrasveld te leggen.”

Na afloop van de ontmoeting in de Eredivisie met Sparta liet Tadic zich al kritisch uit over de grasmat voor de camera van ESPN. "Het is niet plezierig om op kunstgras te spelen. Elke speler is minder op kunstgras, wel vijftig procent. Je maakt op deze ondergrond veel technische fouten die je anders niet maakt. Voor de competitie zou het goed zijn als iedereen overschakelt op normaal gras. Dus KNVB: schrap de kunstgrasvelden”, aldus de aanvaller, die het enige doelpunt van de wedstrijd maakte in Rotterdam.