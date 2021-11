Vinícius Júnior schiet Real Madrid op magistrale wijze langs Sevilla

Zondag, 28 november 2021 om 22:55 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:08

Real Madrid heeft zondagavond de drie punten in eigen huis gehouden. Het vermakelijke duel met Sevilla leek lange tijd af te stevenen op een gelijkspel, maar een late goal van Vinícius Júnior bracht daar verandering in: 2-1. Rafa Mir opende de score voor de bezoekers, Karim Benzema zette daarna de gelijkmaker op het scorebord. Door de zege verstevigt Real Madrid met 33 punten de koppositie in LaLiga; Atlético Madrid volgt met 29 punten.

Veertien wedstrijden in het seizoen betekende de wedstrijd al een affiche van groot belang: bij winst zou Sevilla de koppositie overnemen van de gastheren. De bezoekers namen brutaal de leiding. Na ruim tien minuten spelen kopte Rafa Mir een hoekschop van Marcos Acuña knap achter Thibaut Courtois. Nog geen twee minuten later was de ploeg van voormalig coach van de Koninklijke Julien Lopetegui zelfs dicht bij de 0-2. Rafa Mir ontfutselde de bal van Dani Carvajal, omspeelde Courtois en zond de bal richting net. Het leer was er ingegaan, ware het niet dat Daniel Alaba op de lijn stond om weg te werken.

De Madrilenen hadden het lastig en kwamen met de schrik vrij toen Lucas Ocampos na een halfuur spelen de bal op de lat krulde. De gelijkmaker viel dan ook uit het niets. Centrale verdediger Éder Militao besloot vanaf een meter op dertig maar eens af te vuren en de zwabberbal bleek flink lastig voor Yassine Bounou. De Marokkaanse sluitpost tikte het leer via de paal voor de voeten van Karim Benzema, die dankbaar profiteerde: 1-1. De Fransman maakte daarmee alweer zijn elfde competitietreffer van het lopende seizoen. Beide ploegen maakten daarna aanspraak op de vervolggoal, alleen het scorebord kwam voor de pauze niet meer in beweging.

De spanning bleef voelbaar in het tweede bedrijf, al kende die heel wat minder hoogtepunten. Na bijna een uur spelen kon Marco Asensio de bal zowel links als rechts kwijt dichtbij het vijandige doel, maar de Nederlandse Spanjaard produceerde een matige afzwaaier. Met nog twintig minuten op de klok raakten de Andalusiërs vermoeid. Voor het eerst in de wedstrijd kreeg Real Madrid de overhand. De bal bevond zich nog vooral op de helft van Sevilla, maar grote mogelijkheden bleven lang uit. Toen stond Vinícius op. De Braziliaan, die dit seizoen in topvorm verkeert, dribbelde vanaf de linkervleugel naar binnen en schoot prachtig in de verre kruising. Courtois verrichte in extremis nog een belangrijke redding, zodat de drie punten in Madrid bleven.