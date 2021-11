Markus Schubert ontsnapt aan grote blunder bij mat Vitesse - AZ

Zondag, 28 november 2021 om 22:02 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:44

Vitesse en AZ hebben zondagavond in de Eredivisie de punten met elkaar gedeeld. In een weinig enerverende wedstrijd kwamen beide ploegen niet verder dan 0-0. Door het gelijkspel blijven de Arnhemmers steken op een zesde plaats met 23 punten uit 14 duels; AZ staat momenteel twaalfde met 17 punten uit 13 wedstrijden.

Beide ploegen vingen het Eredivisie-duel in het GelreDome met het nodige vertrouwen aan. AZ verzekerde zich donderdag van groepswinst in de Conference League door een 1-1 gelijkspel tegen Jablonec, terwijl AZ door een 3-3 remise tegen Stade Rennes ook nog kans op Europese overwintering houdt. Bij AZ kreeg Sam Beukema van trainer Pascal Jansen zijn eerste basisplaats toebedeeld. De verdediger vormde samen met Pantelis Chatzidiakos en Bruno Martins Indi het hart van de verdediging in een vijfmansdefensie. De thuisploeg deelde vroeg in de wedstrijd de eerste speldenprik uit via Danil Doekhi. De verdediger trof het zijnet na een voorzet van Thomas Beutink.

Aiiii Markus Schubert... ?? Daar komt de Vitesse-goalie heel goed weg. Wegens hands van Pavlidis wordt de goal afgekeurd. ?? ?? ESPN #?? #VITAZ pic.twitter.com/apRpDDr0PZ — ESPN NL (@ESPNnl) November 28, 2021

Vitesse en AZ schotelden de supporters een vrij slordige eerste helft voor. AZ liet zich na twintig minuten spelen eindelijk eens zien via een vrije trap van Fredrik Midtsjö. De bal viel voor de voeten van Dani de Wit, die al glijdend over schoot. Aan de andere kant moest Peter Vindahl handelend optreden op een vrije trap van Maximilian Wittek. Op slag van rust leken de bezoekers vrijwel uit niets toch op voorsprong te komen. Markus Schubert kwam echter met de schrik vrij, toen hij zijn doel uitkwam en de bal tegen Pavlidis schoot. De aanvaller kon simpel in een leeg doel binnentikken, maar de treffer werd door scheidsrechter Danny Makkelie afgekeurd, omdat Pavlidis de bal op zijn hand kreeg.

In de tweede helft werd het spel van beide ploegen er niet beter op. Het was slordigheid troef. Een midweekse Europese wedstrijd in de benen deed zich bij veel spelers overduidelijk voelen. De spaarzame kansen kwamen vooral op naam van de Arnhemmers. Eerst voorkwam Midtsjö met een sterk blok een doelpunt van Wittek, waarna een doelpoging van Patrick Vroegh over de kruising scheerde. Naarmate de wedstrijd vorderde, leek zowel Vitesse als AZ te berusten in een gelijkspel.