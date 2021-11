Marco van Basten maakt opvallende shortlist voor Ballon d’Or-winst

Zondag, 28 november 2021 om 22:00 • Tom Rofekamp

Marco van Basten heeft zijn topfavorieten voor de winst van de Ballon d’Or genoemd. De drievoudig winnaar van de prestigieuze trofee ziet de top drie bestaan uit Mohamed Salah, Robert Lewandowski en Romelu Lukaku, zo vertelt hij bij Rondo. Lionel Messi, winnaar van de meest recente editie, verdient de prijs ditmaal niet volgens de analist.

“Wie van de twee?”, opent Wytse van der Goot de discussie, waarmee de presentator doelt op Messi en Lewandowski. De Argentijn wist de Ballon d’Or vooralsnog zes keer in de wacht te slepen; Lewandowski behoorde zelfs nog nooit tot de top drie. “Messi?”, vraagt Van Basten zich hardop af. “Die heeft toch totaal geen goed seizoen gedraaid?” De oud-spits noemt vervolgens zijn topfavoriet. “Salah speelt geweldig. Ik zou niet weten wie hem zou moeten verslaan.”

“De afgelopen maanden is hij bijna wekelijks uitblinker”, licht Van Basten zijn keuze toe. “Echt indrukwekkende goals maakt hij ook, en Liverpool doet het goed.” Salah wist dit seizoen over alle competities vooralsnog zeventien keer te scoren in achttien wedstrijden; zijn club staat derde in de Premier League en is nog in de race om alle prijzen. Van Basten noemt daarop de nummers twee en drie van zijn lijstje: “Lewandowski heeft natuurlijk ontzettend goed gepresteerd met Bayern München, die doet ook werkelijk goede dingen. En ook Lukaku heeft het afgelopen jaar zoveel doelpunten gemaakt. Hij is zo belangrijk geweest.”

Tafelgenoot Aad de Mos vindt de keuze niet al te moeilijk. “Er valt toch niet te discussiëren over de status en de cijfers van Lewandowski? Daar word je toch bang van?” Ronald Waterreus sluit zich daarbij aan. “Ik vind het om het maar eens in goed Nederlands te zeggen: no contest. De belangrijkste reden waarom hij moet winnen is omdat hij vier prijzen heeft gewonnen afgelopen kalenderjaar.”

Van Basten kanaliseert de discussie door een reeks ‘Ballon d’Or-criteria’ op te stellen. “Je moet een grote trofee winnen en je moet gewoon een heel goed seizoen spelen. Deels met je club en deels individueel moet je echt iets hebben geboden.” “Maar dan zou Jorginho (de middenvelder van Chelsea, red.) de prijs toch moeten winnen?”, merkt Van der Goot terecht op. “Ik hoef niet te kiezen”, reageert Van Basten. “Ik zou Salah, Lewandowski of Lukaku nemen. Een van die drie.”