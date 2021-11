Kenneth Perez: ‘Die kamikazepiloot... Je weet niet waar je naar zit te kijken’

Zondag, 28 november 2021 om 21:47 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:13

Kenneth Perez heeft zich enorm geërgerd aan de eerste helft van het Eredivisie-duel tussen AZ en Vitesse (0-0). De analyticus heeft geen goed woord over voor het spel dat de teams op de mat leggen. Tekenend voor de wedstrijd is in de ogen van Perez een enorme blunder van doelman Markus Schubert.

Op de constatering van presentator Milan van Dongen dat er voor rust in de Gelredome niet heel veel was te beleven, reageert Perez geïrriteerd. “Even serieus, wij kunnen over tactiek praten wat we willen, maar als je geen twee keer de bal naar elkaar kunt overspelen en een vijfde keer zonder druk de bal over de zijlijn speelt... De klap op de vuurpijl is die kamikazepiloot van Vitesse die zo zijn doel uitkomt”, doelt de analist op Schubert. De sluitpost kwam voor rust met de schrik vrij toen hij zijn doel uitkwam en de bal tegen Vangelis Pavlidis schoot, die het leer vervolgens in een leeg doel kon leggen. De aanvaller kreeg het leer echter tegen zijn arm, waardoor het doelpunt werd afgekeurd.

Kenneth Perez is duidelijk wat hij van de eerste helft vindt ???? "Als je geen twee keer naar elkaar kan overspelen" pic.twitter.com/cFLZyzYsC5 — ESPN NL (@ESPNnl) November 28, 2021

“Je weet toch niet waar je naar zit te kijken? Je weet écht niet waar je naar zit te kijken”, vervolgt Perez. “Dit horen dan twee van de subtoppers te zijn die de top van Nederland aanvallen. Het is zo verschrikkelijk slecht. Er zit nul komma nul kwaliteit in. Het irriteert mij een beetje dat we al die dingen moeten aanhoren: hoeveel meters ze kunnen lopen, we moeten alles meten en alles wordt in stelling gebracht om tot een prestatie te komen op een zondag. Dan krijgen we dit te zien...”

“Ik heb niet snel medelijden met iemand, maar ik heb wel een beetje medelijden met Schubert”, vervolgt Perez. “Er klopt gewoon iets niet aan hem. Hij moet gewoon geholpen worden om rustiger te worden, denk ik.” Ook Pavlidis speelde een ongelukkige eerste helft, zo viel de analisten in de studio bij ESPN op. “Hij heeft zijn dag niet, laten we het daarop houden”, zegt Hedwiges Maduro. “Wat Kenneth zegt: ‘Het is enorm slecht’. We kunnen nog wel meer spelers uitlichten, maar hij heeft veertien keer balverlies geleden. Hij levert ballen in, speelt ze over de zijlijn. Kijk ook naar zijn lichaamshouding, hij heeft er ook geen geloof meer in.”

Perez kan er vervolgens nog steeds niet bij dat de elftallen van Vitesse en AZ een teleurstellende eerste helft op de mat hebben gelegd. “Over het algemeen vinden die spelers zichzelf helemaal geweldig en er gaat waarschijnlijk geen dag om wanneer ze aan transfers denken”, aldus de analist. “Nou, probeer eerst even op dit niveau enigszins het verschil te kunnen maken en probeer alsjeblieft naar de juiste kleur te spelen. Dat je enigszins iets van fatsoenlijk positiespel krijgt en dan zien we wel of we bij het doel komen, maar alsjeblieft man..”, verzucht Perez tot slot.