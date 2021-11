Van Basten tempert lof Ajacied: ‘Voldoet aan de eisen, maar ik word niet blij’

Zondag, 28 november 2021 om 21:27 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:50

Marco van Basten is nog altijd niet onder de indruk van het Sébastien Haller. De Ajacied was in het door Ajax gewonnen Champions League duel met Besiktas (1-2) tweemaal trefzeker, waarmee hij zijn doelpuntentotaal in het miljardenbal verhoogde naar negen treffers uit vijf wedstrijden. Toch is Van Basten niet overtuigd van de kwaliteiten van de Ivoriaanse spits, erkent hij tijdens Rondo op Ziggo Sport.

“Of hij alle twijfels heeft weggenomen? Nou, als je puur kijkt naar of een spits moet scoren, dan voldoet hij aan de eisen”, reageert Van Basten desgevraagd. “Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet een spits vind waar ik nou heel blij van word als je het hebt over mooie acties en een fijne techniek. Dat niet. Maar ja, de andere spelers kunnen dat invullen. In de Nederlandse competitie komt een spits zoals hij makkelijk tot 20 of 25 goals. En wat hij in Europa doet vind ik ook wel weer opvallend goed. Het gaat om het resultaat.”

Jan van Halst is meer onder de indruk van Haller, wiens doelpuntenteller in de Eredivisie op negen uit dertien wedstrijden staat. “Er wordt altijd gezegd dat een spits van Ajax alles moet kunnen: een doelpunt maken, aanspeelbaar zijn, een individuele actie hebben, enzovoorts. Hij is volgens mij een van de eerste Ajax-spitsen die dat eigenlijk logenstraft. Hij is niet echt een aanspeelpunt, en hij is ook niet snel. Maar als de rest goed marcheert, dan kan het dus wel met hem.”

“Het zijn echter wel veel intikkers”, vervolgt Van Basten. “Je moet daar wel staan, en dat is ook heel belangrijk. Dat doet hij wel heel goed, maar voor hetzelfde geld ga je krijgen dat hij ook niet op de goede plek gaat staan. Natuurlijk is hij met zijn lengte in de lucht ook wel weer gevaarlijk. Maar er zitten een aantal doelpunten tussen waarvan je denkt: dat had mijn buurvrouw ook kunnen doen. Het is geen slechte speler, maar een club als Ajax is meestal verwend met goede spitsen”, aldus Van Basten.