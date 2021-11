Opgeleefde Doan onthult waarom hij nog altijd in Eindhoven speelt

Zondag, 28 november 2021 om 20:52 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:57

Ritsu Doan heeft uitgelegd waarom hij deze zomer niet bij PSV is vertrokken. Tijdens de persconferentie na het uitduel met sc Heerenveen (1-1) onthulde de Japanner dat een goed gesprek met trainer Roger Schmidt de doorslag gaf. Doan ondervindt nog altijd hevige concurrentie op zijn positie, maar komt dit seizoen vanwege blessureleed in de selectie veel aan spelen toe. De spelmaker zegt zelf niet bezig te zijn met zijn concurrenten en wil vechten voor zijn kans.

Doan gaf aan het begin van dit seizoen zijn vertrekwens nog aan, maar de middenvelder veranderde al snel van gedachten. “Ik miste de voorbereiding omdat ik op de Olympische Spelen was. Ik wist niet hoe het met het team ging en ik had een goede tijd in Duitsland achter de rug.” Doan speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor Arminia Bielefeld in de Bundesliga, waar hij geen wedstrijd miste. De Duitse laagvlieger wou de Japanner graag inlijven, maar beschikte niet over de financiële middelen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Een 'lastig' gesprek met Schmidt bood soelaas voor Doan. “We hadden een goede discussie. Ik was eerlijk tegen hem en hij gaf me het vertrouwen om te blijven.” De creatieveling kan door de blessure van Noni Madueke de laatste weken steevast rekenen op een basisplaats in het elftal van de Duitser. Op de rechtsbuitenpositie was hij een van de uitblinkers tegen Heerenveen; een duel waarin PSV meer had verdiend, aldus Schmidt.

“Natuurlijk waren we beter”, zegt de oefenmeester voor de camera van ESPN. “Ik weet niet precies wat we misten. Aan het eind van de rit hebben we gewoon te weinig gescoord.” Aanvoerder André Ramalho kon zich vinden in de woorden van zijn trainer. “We speelden goed. Het enige wat we nalieten was om de wedstrijd af te maken. We lieten Heerenveen in leven. 1-1 was geen eerlijk resultaat, maar we moeten veel beter.”