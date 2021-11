Atlético Madrid boekt klinkende zege; Oblak maakt ongekende blunder

Zondag, 28 november 2021 om 20:34 • Mart van Mourik

Atlético Madrid heeft zondagavond een eenvoudige zege geboekt in LaLiga. Op bezoek bij Cádiz was de ploeg van trainer Diego Simeone met 1-4 te sterk. Het meest opvallende doelpunt werd overigens gemaakt door de thuisploeg: doelman Jan Oblak schatte een afgeketste voorzet volledig verkeerd in en liep de bal in eigen doel. Dankzij de klinkende zege belanden los Colchoneros op de tweede positie op een punt achter Real Madrid. Later op de avond speelt de Koninklijke nog de topper tegen Sevilla.

Het spitsenduo van Atlético Madrid werd gevormd door Luis Suárez en Antoine Griezmann. Verder koos Simeone ervoor om João Félix vanaf de bank te laten starten. In het eerste bedrijf konden de Madrilenen niet overtuigen. Ter illustratie: er werd geen enkel schot op geproduceerd voor het rustsignaal. Wel werd er in de 38ste minuut geschreeuwd om een rode kaart voor Álex Fernández, die met reeds geel op zak een overtreding maakte op Thomas Lemar. Arbiter Jesús Gil Manzano honoreerde het dringende verzoek van Atlético echter niet.

Het scorebord kwam tien minuten na rust in beweging. Yannick Carrasco bezorgde vanaf de linkerkant een voorzet op maat bij Lemar, die Alfonso Espino aftroefde in de lucht en de 0-1 binnenknikte. Een kwartier later werd de marge verdubbeld. Ditmaal werd de voorbereiding verzorgd vanaf de rechterkant. Marcos Llorente legde de bal binnen het zestienmetergebied breed op Antoine Griezmann, die de bal met rechts in de linkerbenedenhoek plaatste: 0-2. Simeone verwachtte de zege al op zak te hebben en haalde Suárez en Lemar, voor respectievelijk Matheus Cunha en Ángel Correa, enkele minuten later naar de kant.

Een negatief effect op het veldspel hadden de personele wijzigingen zeker niet, daar de voorsprong in de 76ste minuut door het ingevallen duo verder werd uitgebouwd. Na fraai combinatiespel kaatste Cunha de bal richting Correa. Het was voor de Argentijn vervolgens een koud kunstje om in de korte hoek binnen te schieten. Cádiz maakte vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd nog een eretreffer op bizarre wijze. Een afgeketste voorzet van Anthony Lozano werd volledig verkeerd ingeschat door doelman Jan Oblak, die tegen zijn eigen paal aanliep en de bal binnen zag vallen: 1-3. De marge van drie doelpunten werd in de slotfase echter hersteld door Cunha. De Braziliaan tekende op aangeven van Griezmann de 1-4 aan.