Noa Lang verklaart opvallend gebaar na goal: ‘Mensen praten, dus ja’

Zondag, 28 november 2021 om 20:24 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:40

Noa Lang heeft zondag na afloop van het gewonnen duel van Club Brugge met Racing Genk (2-3) van zich afgebeten. De aanvaller werd tot Man van de Wedstrijd verkozen vanwege een goal en een assist en wilde bij het vieren van zijn doelpunt vooral criticasters de mond snoeren.

Lang scoorde tegen Genk zijn eerste goal sinds 10 september en wilde dit weten ook. De vinger op de mond bij het juichen sprak boekdelen. “Mensen praten veel, dus ja”, zei de aanvaller voor de camera van Eleven Sports. “'Wie dat zijn? Dat weten die mensen zelf best wel. Ik ben klaar. Veel ga ik er niet over zeggen, ik heb een goal en een assist. We hebben gewonnen, dat is het belangrijkste. Wat er gezegd wordt, kan me niks schelen. Ik doe wat ik wil. Ik scoor, ik bepaal hoe ik juich.'” Lang oogde duidelijk geïrriteerd ondanks dat er een zwaarbevochte zege werd geboekt op Genk.

JA! Noa Lang slaat wederom toe! ?? De Nederlander tikt vlak voor tijd de gelijkmaker binnen (2-2) ???? Redt Lang hier een punt voor Club Brugge? ??#ZiggoSport #JupilerProLeague #GENKCLUB pic.twitter.com/xFehNRgGLv — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 28, 2021

“Het was een tijdje geleden dat ik scoorde, maar de assist voelde ook als een goal”, vervolgde Lang. “Het is mijn zevende assist, dan hoor je niemand praten. Het was een goede wedstrijd, maar er is ruimte voor verbetering. Ik ben nog lang niet op mijn best, dat weet iedereen ook. Maar we zijn los. Een verklaring voor mijn mindere cijfers? Ik heb ten eerste minder kansen gekregen. Maar ik heb ook zeven assists. Dat is volgens mij even belangrijk. Mijn ploeggenoten probeerden me te kalmeren na de goal, daarom is dit een echt team. Of ik dat nodig heb, dat zij een sturende factor zijn? Ik ben ze dankbaar, ze proberen me te helpen.”

Lang boekte zondagmiddag met Club Brugge in de Jupiler Pro League een zege op bezoek bij Racing Genk na een verrassende comeback. Op slag van rust kreeg Ignace van der Brempt zijn tweede gele kaart, waarna de ploeg van Philippe Clement een 0-1 voorsprong in de tweede helft helemaal weggaf. Via goals van Lang en Federico Ricca werd er alsnog met tien man een overwinning uit het vuur gesleept. Door de zege komt Club Brugge op dertig punten, op vier punten van koploper Union Saint-Gilloise.