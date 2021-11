Arne Slot geïrriteerd na gelijkspel: ‘Dat vind ik een gênante opmerking'

Zondag, 28 november 2021 om 19:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:59

Arne Slot vindt niet dat het geluk van Feyenoord op is, zo laat de trainer weten na afloop van het gelijkspel tussen Feyenoord en FC Twente (0-0). De trainer reageert enigszins gepikeerd op een vraag uit de perszaal, die hij bestempelt als ‘gênant’. “Wat is nou geluk als je elke week veruit de beste ploeg bent van de twee?”, aldus Slot.

“Ons geluk is op? Nou, dat vind ik bijna een gênante opmerking", reageert Slot op een vraag van een verslaggever van Veronica Inside. “Wat is nou geluk als je elke week veruit de beste ploeg bent van de twee? Dan verdien je toch te winnen? Ik vind dat we vandaag pech hebben gehad, eerlijk gezegd. Zoals we ook pech hadden tegen RKC (2-2, red.). Dus ik vind het een heel rare opmerking.” Volgens Slot speelde Feyenoord 'een bijna perfecte wedstrijd'. “Omdat je gewoon maar één schot op doel hebt weggegeven. Als je dan vier, vijf grote kansen creëert, is dat goed, maar helaas niet voldoende voor de overwinning.”

Ofir Marciano ging donderdag tegen Slavia Praag in de Conference League tweemaal in de fout, maar hield zondag tegen FC Twente wel zijn doel schoot. Slot is tevreden dat de doelman zich herstelde na zijn mindere optreden eerder deze week. “Al heeft Twente maar één schot op doel gehad vandaag, dus het is ook niet dat hij heel veel reddingen heeft moeten maken”, stelt de trainer. “We hadden meer verdiend, maar helaas hebben we het niet gekregen”, zegt Slot later tegen de NOS. “Het seizoen is nog lang en we zijn tevreden hoe we er nu voor staan. We beseffen ook dat als we bovenin willen blijven staan, we bijna alles moeten winnen. Dan mag je eigenlijk niet gelijkspelen, zelfs niet bij FC Twente. Maar waar ik al mee begon: ook Ajax speelde hier gelijk en AZ verloor.”