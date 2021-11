Brobbey krijgt nog geen 45 minuten bij eerste Bundesliga-basisplaats

Zondag, 28 november 2021 om 19:36 • Tom Rofekamp

Brian Brobbey kent een zondag om snel te vergeten. In zijn eerste Bundesliga-basisplaats voor RB Leipzig werd de jonge spits al na 43 minuten spelen gewisseld, bij een 0-2 achterstand tegen Bayer Leverkusen. Leipzig ging uiteindelijk met 1-3 ten onder tegen de bezoekers; hun derde treffer werd gemaakt door Jeremie Frimpong, die negentig minuten speelde. Daley Sinkgraven bleef de volledige wedstrijd op de bank.

Brobbey kende afgelopen woensdag een uitstekend basisdebuut voor zijn club in de Champions League. Op bezoek bij Club Brugge had de international van Jong Oranje een belangrijk aandeel in de 0-5 zege. In de Bundesliga wou het echter minder vlotten. Brobbey wist in het eerste halfuur tegen Leverkusen helemaal niets te creëren en zag zijn ploeg na 21 minuten spelen op achterstand komen. Florian Wirtz controleerde een fraaie steekbal van Exequiel Palacios en schoot het leer langs Lukás Hrádecky. Frimpong zag zijn landgenoot worstelen en tot zijn wissel niet verder gekomen dan een geblokt schot.

In de tussentijd had Bayer Leverkusen de marge verdubbeld. Moussa Diaby, die na tien minuten al een doelpunt afgekeurd had zien worden vanwege buitenspel, schoot hard en laag raak op de rand van het zestienmetergebied. Negen minuten later was het einde wedstrijd voor Brobbey; Dominik Szoboszlai was zijn vervanger. In het tweede bedrijf kwam de thuisploeg een stuk beter voor de dag. Na ruim een uur spelen bracht André Silva de spanning terug door raak te koppen op aangeven van Christopher Nkunku.

Brobbey zag hoe Jong Oranje-collega Frimpong de hoop van zijn ploeg al snel weer de kop in drukte. Leipzig, op zoek naar de gelijkmaker, speelde enorm hoog en verspeelde de bal op het middenveld. Met vijf tegen vier kreeg Leverkusen de bal op rechts bij Frimpong, die via een tegenstander raak schoot: 1-3. In de laatste vijf minuten veroorzaakte Edmond Tapsoba nog een penalty voor Leipzig. Szoboszlai, de vervanger van Brobbey, ging achter de bal staan, maar verzuimde de aansluitingstreffer te maken. Door de overwinning stijgt Leverkusen naar de derde plaats in de Bundesliga; RB Leipzig blijft steken op een achtste plaats.