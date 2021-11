Jorginho speelt hoofdrol in topper met goal en gigantische fout

Zondag, 28 november 2021 om 19:23 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:33

Chelsea en Manchester United hebben elkaar zondagavond in evenwicht gehouden. Het Premier League-duel op Stamford Bridge eindigde in een 1-1 gelijkspel. Jadon Sancho verzorgde de openingstreffer, waarna Jorginho de stand halverwege de tweede helft gelijktrok. Ondanks het puntenverlies blijven the Blues koploper in Engeland en geniet men nog een voorsprong van een punt ten opzichte van naaste achtervolger Manchester City. The Red Devils blijven steken op de achtste plek van de ranglijst.

Bij Chelsea kon Hakim Ziyech rekenen op een basisplek, terwijl Romelu Lukaku, Christian Pulisic, Mason Mount en Kai Havertz allen als wissel begonnen. Aan de overzijde moest Cristiano Ronaldo zich opvallend genoegen neerleggen bij een plek op de bank. Naast hem zat ook onder meer Donny van de Beek. Het was de thuisploeg die het meest overtuigend begon aan de wedstrijd, en na drie speelminuten leverde de Londense aanvalslust al de eerste serieuze kans van de wedstrijd op.

??????, ??????, ??????.. Jorginho ?? Een enorme ketser van de captain, waardoor Jadon Sancho door kan lopen en de 1-0 mag maken ??#ZiggoSport #PremierLeague #CHEMUN pic.twitter.com/AYcOh4JV91 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 28, 2021

Ziyech draaide in het zestienmetergebied weg bij Eric Bailly, waarmee hij ruimte voor het schot creëerde. Met zijn poging stuitte hij echter op doelman David De Gea. Uit de rebound kreeg Callum Hudson-Odoi een uitgelezen mogelijkheid Chelsea alsnog op voorsprong te zetten, maar opnieuw voorkwam De Gea een tegentreffer. Hoewel United via onder meer Jadon Sancho een speldenprikje uitdeelde, bleef de ploeg van manager Thomas Tuchel de bovenliggende partij. Na een half uur spelen kreeg Antonio Rüdiger de tot dan toe grootste kans van de wedstrijd. Een schot vanaf de rand van de zestien spatte uiteen op de lat.

De score werd vijf minuten na rust geopend. Jorginho ging gruwelijk in de fout toen hij een diepe bal volledig verkeerd aannam ter hoogte van de middencirkel. Sancho nam de bal over en stormde samen met Marcus Rashford op het vijandige doel af. Oog in oog met doelman Edouard Mendy maakte Sancho geen fout: 0-1. In het Champions League-duel met Juventus maakte de aanvaller al zijn eerste doelpunt in het shirt van Manchester United; nu staat ook de teller in de Premier League op een treffer. Acht minuten later had Timo Werner op aangeven van Marcos Alonso gelijk moeten trekken, maar hij schoot ongecontroleerd naast.

Jorginho maakt zijn fout vanaf de stip goed: 1-1! ? Thiago Silva wordt aangetikt door Wan-Bissaka en de Italiaan blijft zoals vaker ijzig koel ??#ZiggoSport #PremierLeague #CHEMUN pic.twitter.com/j0q7K2GrQz — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 28, 2021

De stand werd halverwege het tweede bedrijf alsnog genivelleerd. Aaron Wan-Bissaka maakte binnen het strafschopgebied een sliding op de enkel van Thiago Silva, waarna Anthony Taylor naar de stip wees. Jorginho maakte zijn eerdere fout goed en benutte het buitenkansje van elf meter: 1-1. Ondanks dat Ronaldo inmiddels binnen de lijnen was gekomen ten koste van Sancho, kon United in aanvallend opzicht geen potten meer breken. De thuisploeg kwam er nog enkele keren gevaarlijk uit, maar het scorebord kwam niet meer in beweging. Van de Beek kreeg nog enkele speelminuten, al was het niet genoeg om een rol van betekenis te spelen.