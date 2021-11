Lucas Paquetá bezorgt Peter Bosz en Olympique Lyon de volle buit in Montpellier

Zondag, 28 november 2021 om 18:59 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:05

Olympique Lyon heeft zondagavond in de Ligue 1 een minimale zege geboekt op Montpellier. Lucas Paquetá bezorgde de ploeg van trainer Peter Bosz met een treffer in het Stade de la Mosson de volle buit: 0-1. Door de overwinning stijgt Lyon naar zevende plaats met 22 punten uit 14 duels.

Het eerste gevaar van de wedstrijd kwam op naam van Florent Mollet. De middenvelder was dicht bij de openingstreffer, maar zag zijn doelpoging uiteen spatten op de lat. Het gold als een waarschuwing voor Lyon, dat direct wakker schrok. Paquetá dwong doelman Jonas Omlin tot een uiterste redding met een schot in de linkerhoek en niet veel later was het alsnog raak voor de Braziliaanse middenvelder. Islam Slimani schoot een voorzet van Malo Gusto van dichtbij tegen de lat, waarna Paquetá attent de rebound binnenkopte: 0-1.

De ploeg van trainer Bosz nam het heft na de openingstreffer in handen en kreeg via Slimani ook een serieuze mogelijkheid om de marge te verdubbelen. De aanvaller kopte een vrije trap echter centimeters langs de rechterpaal. Montpellier liet zich na rust ook weer zien voor de goal van Anthony Lopes. Mollet kreeg een voorzet op maat, maar zijn inzet was te slap en daardoor een makkelijke prooi voor de doelman van Lyon. De supporters gingen nog maar eens achter de thuisploeg staan en dit leidde onder andere tot een schot van afstand van Stephy Mavididi.

Door het directe spel van Montpellier raakte de ploeg van Bosz de controle over de wedstrijd steeds meer kwijt. De Nederlandse oefenmeester besloot hierop Slimani en Jérôme Boateng te wisselen voor Damien Da Silva en Moussa Dembélé. De wissels sorteerde direct het gewenste effect, want Karl Toko Ekambi kreeg de uitgelezen kans om de marge te verdubbelen. Doelman Omlin lag met een goede redding echter in de weg.