PSV ziet angst uitkomen en weet gat met Ajax niet te dichten

Zondag, 28 november 2021 om 18:41 • Tom Rofekamp

PSV heeft zondag dure punten verspeeld in de titelstrijd van de Eredivisie. De nog altijd gehavende ploeg van Roger Schmidt deed zichzelf tekort en speelde met 1-1 gelijk bij sc Heerenveen. Het was het negende duel op rij dat de Friezen ongeslagen bleven tegen de Eindhovenaren. PSV ziet door het gelijkspel het gat met Ajax groeien: de club komt op twee punten achterstand van de koploper.

De ploeg van Roger Schmidt zag Ajax eerder op de middag winnen bij Sparta Rotterdam (0-1) en moest winnen om op een gelijk aantal punten te blijven. Johnny Janssen liet echter met zijn opstelling al weten dat hij het zijn collega niet makkelijk zou maken: de Friezen traden aan in een 4-5-1 formatie. PSV had echter weinig moeite met die tactiek. Al in de zevende minuut creëerde Bruma een enorme kans voor Carlos Vinícius, maar de Braziliaan schoot het leer naast. Diezelfde tandem was zes minuten later wél succesvol. Bruma zette een aanval op vanaf de linkerflank, gaf de bal aan Ritsu Doan en ontving hem twee later terug op zijn hoofd. De kopbal belandde in de voeten van Vinícius, die overtuigend afrondde: 0-1.

Met het doelpunt kroonde de spits zich tot meest waardevolle Eredivisie-speler sinds zijn eerste basisplaats op 24 oktober tegen Ajax (drie doelpunten en vier assists). Heerenveen kwam in het eerste halfuur niet verder dan een afzwaaier van Rami Kaib; aan de overzijde verzuimde Bruma de marge te verdubbelen na een pass van Érick Gutierrez. Een minuut voor rust schoot Kaib de bal nog bijna achter zijn eigen doelman Xavier Mous, maar er bleef een 0-1 ruststand staan op het scorebord.

In de tweede helft ging de ploeg van Schmidt op zoek naar de vervolgtreffer. PSV had de bal maar kon het overwicht niet in kansen uitdrukken. Vanuit het niets kwam sc Heerenveen dan ook op gelijke hoogte. Twintig minuten voor tijd verkeek Joël Drommel zich lelijk op een vrije trap van Joey Veerman en stompte de bal recht in de voeten van invaller Rami Al Hajj. De Zweed kon het leer moeiteloos binnenwandelen voor de 1-1. PSV was met stomheid geslagen en wist helemaal niets meer te bedenken om de winst alsnog over de streep te kunnen trekken. SC Heerenveen maakt daarmee zijn status als 'angstgegner' waar: voor het negende duel op rij trokken de Eindhovenaren niet aan het langste eind.