Dubbelslag van Scamacca bezorgt Sassuolo verrasende zege tegen AC Milan

Dubbelslag Scamacca bezorgt Sassuolo verrasende zege tegen AC Milan

Zondag, 28 november 2021 om 17:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:18

Sassuolo heeft zondagmiddag voor een verrassing gezorgd in de Serie A. Na een 1-2 overwinning op bezoek bij Juventus trakteerde de ploeg van trainer Alessio Dionisi ook AC Milan op een nederlaag: 1-3. Alessio Romagnoli bracht de thuisploeg nog op voorsprong, maar een dubbelslag van Gianluca Scamacca en een goal van Domenico Berardi bezorgden Sassuolo uiteindelijk de winst.

Na twintig minuten werd de score door de thuisploeg geopend, toen Romagnoli een hoekschop van Theo Hernández vogelvrij bij de eerste paal mocht binnenkoppen: 1-0. Lang kon Milan alleen niet van de voorsprong genieten, want drie minuten later was het ook aan de andere kant raak. Sassuolo kwam er razendsnel uit na slordig balverlies van Tiemoué Bakayoko. Giacomo Raspadori gaf mee aan Scamacca, die van een meter of 25 hard in de rechterbovenhoek raak schoot: 1-1.

????????, wat een raket! ?? Gianluca Scamacca ramt de bal kiezelhard binnen voor de gelijkmaker ??#ZiggoSport #SerieA #MilanSassuolo pic.twitter.com/2BDD7kQ9BZ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 28, 2021

Na de gelijkmaker drukten de bezoekers door via de Italiaanse aanvaller, die een verleden heeft bij PSV en PEC Zwolle. Een corner werd weggekopt door Hernández, waarna de bal voor de voeten viel van Scamacca. Via de schoen van Simon Kjaer viel de bal achter een kansloze Mike Maignan: 1-2. Na rust was het Milan dat op jacht ging naar de gelijkmaker, maar de ploeg van trainer Stefano Pioli bracht zichzelf halverwege de tweede helft dieper in de problemen. Ditmaal was het Franck Kessié die vlak voor zijn eigen strafschopgebied knullig balverlies leed. Matheus Henrique vond Domenico Berardi, die Romagnoli in de luren legde en vervolgens koel binnenschoot: 1-3. Spanning in de wedstrijd kwam er niet meer, mede door een rode kaart voor Romagnoli. De verdediger trok aan de noodrem bij Grégoire Defrel en mocht van scheidsrechter Gianluca Manganiello inrukken.