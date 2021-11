City houdt de druk op Chelsea met minimale zege op West Ham

Zondag, 28 november 2021 om 17:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:16

Manchester City heeft zondagmiddag geen fouten gemaakt in de Premier League. De ploeg van manager Josep Guardiola was in eigen huis met 2-0 te sterk voor West Ham United en blijft daarmee in het spoor van koploper Chelsea, dat later op de avond in actie komt tegen Manchester United. Leicester City en Watford (4-2) zorgden in het King Power Stadium voor een doelpuntenfestijn, terwijl Everton op bezoek bij Brentford (1-0) voor de zevende wedstrijd op rij zonder zege bleef en steeds verder wegzakt op de ranglijst.

Manchester City - West Ham United 2-1

City heeft doorgaans weinig moeite met West Ham en wist negen van de tien ontmoetingen met the Hammers te winnen onder leiding van Josep Guardiola. Bovendien wist West Ham slechts één keer te winnen op bezoek bij City over de laatste vijftien ontmoetingen gezien. Ook ditmaal waren de eerste kansen voor de thuisploeg. Na acht minuten spelen nam Kyle Walker het vijandelijke doel voor de eerste keer onder vuur. De verdediger probeerde het met een knal van afstand, maar schoot rakelings naast. Tien minuten later was het wel raak. Riyad Mahrez klopte Lukasz Fabianski, maar zag zijn treffer worden afgekeurd wegens buitenspel. Na een half uur spelen zorgde diezelfde Mahrez wel voor de assist bij de 1-0.

Na een actie aan de rechterkant van het strafschopgebied bedoende hij Ilkay Gündogan, voor wie het een koud kunstje was om de bal van dichtbij binnen te tikken: 1-0. Het duel in het Etihad Stadium werd in het slot gegooid door Fernandinho, die met een geplaatst schot de linkerhoek vond op aangeven van Gündogan. Nadat Bernardo Silva niet veel later een treffer afgekeurd zag worden wegens buitenspel, deden de bezoekers uit het niets iets terug. Manuel Lanzini haalde uit van een meter of twintig en versloeg Ederson met een uitstekende knal via de binnenkant van de linkerpaal: 2-1.

Leicester City - Watford 4-2

Leicester City en Watford maakten er een waar spektakel van in het King Power Stadium. De thuisploeg nam na een kwartier spelen de leiding door een treffer van James Maddison, die van dichtbij kon afronden. Nadat Joshua King vanaf de strafschopstip iets terugdeed na een half uur spelen, gooide Jamie Vardy het duel nog voor de rust in het slot. Eerst wipte hij de bal op aangeven van Maddison over de uitkomende Daniel Bachmann, waarna hij op slag van rust een corner van diezelfde Maddison verlengde met het hoofd in de verre hoek: 3-1. Watford deed in de tweede helft nog wel iets terug via Dennis, die een vrije doortocht had na slordig balverlies van Timothy Castagne, maar moest toezien hoe het slotakkoord voor Ademola Lookman was. De aanvaller kon van dichtbij afronden na voorbereidend werk van Harvey Barnes: 4-2

Brentford - Everton 1-0

Everton bevindt zich niet in de beste fase van de clubgeschiedenis en wist de laatste zes duels in de Premier League niet in winst om te zetten. Ook op bezoek bij Brentford bleef de ploeg van manager Rafael Benítez zonder punten, nadat Ivan Toney de thuisploeg na een klein half uur spelen vanaf de strafschopstip op voorsprong had geschoten. Na een afgeslagen corner beging Andros Townsend een overtreding op Frank Onyeka, waarna scheidsrechter Darren England de bal na tussenkomst op de stip legde: 1-0. Alex Iwobi dacht even de score na een uur spelen gelijk te trekken, maar zijn inzet werd knap gepakt door doelman Álvaro Fernández.

Burnley - Tottenham Hotspur afg.

Het duel tussen Burnley en Tottenham Hotspur heeft door hevige sneeuwval op Turf Moore geen doorgang kunnen vinden.