Knullige eigen goal Knoester brengt soelaas voor kansen missend Utrecht

Zondag, 28 november 2021 om 16:31 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:40

FC Utrecht heeft zondagmiddag in de Eredivisie in de absolute slotfase een overwinning geboekt tegen Heracles Almelo. Simon Gustafson miste op slag van rust een strafschop en in de tweede helft liet de ploeg van trainer René Hake meerdere grote mogelijkheden onbenut. Het werd de thuisploeg uiteindelijk niet fataal, want via een eigen goal van Mats Knoester in de 93ste minuut bleven de drie punten toch in de Domstad.

Bij FC Utrecht was er een verrassende basisplaats voor Remco Balk. De buitenspeler stond voor het eerst sinds zijn komst naar de Domstad in de Eredivisie aan de aftrap. De beginfase van de wedstrijd stond vooral in het teken van aftasten. De eerste speldenprik van de wedstrijd werd uiteindelijk door Heracles Almelo uitgedeeld. Lucas Schoofs probeerde het met een schot van afstand, maar vond doelman Maarten Paes op zijn weg. Vervolgens liet ook de thuisploeg zich gelden. Simon Gustafson liet een serieuze mogelijkheid echter onbenut.

De wedstrijd speelde zich vervolgens lange tijd op het middenveld af. Vijf minuten voor rust kreeg FC Utrecht plots de uitgelezen kans om op voorsprong te komen, ??toen Balk doorbrak op links en onderuit werd gehaald in het strafschopgebied door Marco Rente. Scheidsrechter Martin van der Kerkhof kon niet anders dan de bal op de stip te leggen. Gustafson slaagde er echter niet in om de ploeg van trainer Hake vanaf elf meter op voorsprong te schieten. De middenvelder schoot de strafschop slap in, waardoor Janis Blaswich redding kon brengen.

FC Utrecht voerde na rust de druk op. Balk was eerst dicht bij de openingstreffer met een schot op de lat, waarna Quinten Timber de bal vlak voor de doellijn gered zag worden door Mats Knoester. Met de vele kansen voor de Domstedelingen was het een klein wonder dat het halverwege de tweede helft nog steeds 0-0 stond. De thuisploeg kwam er na een onderschepping van Balk opnieuw razendsnel uit. Anastasios Douvikas gaf breed op de meegelopen Bart Ramselaar, die recht op de handen van Blaswich schoot.

De Utrechtse storm ging na de kansenregen wat liggen, waardoor Heracles wat meer in de wedstrijd kwam. De bezoekers slaagden er alleen niet direct in om ook goede mogelijkheden te creëren. Heracles leek er in Stadion Galgenwaard een punt uit te slepen, maar in blessuretijd ging het toch nog mis voor de ploeg van trainer Frank Wormuth. Adam Maher slingerde de bal het strafschopgebied in, waarna Adrián Dalmau de bal hard tegen het hoofd van Knoester kopte. De bal viel via de verdediger ongelukkig achter Blaswich binnen: 1-0.