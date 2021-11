Feyenoord door remise niet langer ploeg met de minste verliespunten

Zondag, 28 november 2021 om 16:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:28

Feyenoord heeft zondagmiddag dure punten verspeeld in de Eredivisie. De ploeg van trainer Arne Slot wist geen vuist te maken op bezoek bij FC Twente en bleef steken op een 0-0 gelijkspel. De Rotterdammers, die door het gelijkspel niet langer de ploeg zijn met de minste verliespunten in de Eredivisie, blijven door de puntendeling steken op de derde plek met 29 punten uit 13 duels. FC Twente staat zevende met 22 punten uit 14 duels. Komende woensdag mag Feyenoord wederom aan de bak. Dan speelt de ploeg de inhaalwedstrijd tegen Heracles Almelo in De Kuip.

Bij Feyenoord stond voorafgaand aan het duel met FC Twente een vraagteken achter de naam van Bryan Linssen. De aanvaller viel donderdag in de Conference League-wedstrijd tegen Slavia Praag (2-2) uit met een blessure, maar was fit genoeg om aan te treden. Cyriel Dessers begon daardoor wederom op de bank. Tussen de palen nam Ofir Marciano de plek in van de afwezige Justin Bijlow, die positief is getest op het coronavirus. De amusementswaarde lag in de eerste helft bijzonder laag in de Grolsch Veste. Marciano redde op een schot van Ramiz Zerrouki, terwijl Michel Vlap en Ricky van Wolfswinkel ongelukkig waren via kopballen.

Feyenoord zette daar in de eerste helft schoten van Marcos Senesi (over) en Marcus Pedersen (over) tegenover. Na rust viel er aanvankelijk even zo weinig te genieten. Een schot van Fredrik Aursnes kon worden gepakt door Lars Unnerstall, waarna Linssen rakelings naast schoot na slordig balverlies van Wout Brama. Slot besloot daarop in te grijpen en onder meer Dessers binnen de lijnen te brengen voor Linssen. De spits stond koud in het veld, toen hij het doel van FC Twente voor de eerste keer onder vuur nam. Nadat Robin Pröpper de bal volledig verkeerd inschatte kon Dessers alleen op Unnerstall af, waarna laatstgenoemde redding bracht.

De bezoekers hadden in die fase van de wedstrijd, het laatste kwart, het meeste recht op een treffer. Jens Toornstra schoot voorlangs, waarna andermaal Unnerstall in de weg lag op een inzet van Dessers. In de rebound schoot Tyrell Malacia rakelings voorlangs. Ook FC Twente probeerde met een aantal aanvallende wissels iets te forceren in de slotfase, maar moest toezien hoe de ploeg van Slot moeiteloos op de been bleef. Het laatste wapenfeit van de wedstrijd kwam van de voet van Dessers. De spits draaide op de achterlijn weg bij Pröpper, maar schoot vervolgens in de korte hoek op de voeten van Unnerstall.