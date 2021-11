Lang en Vormer nemen tien van Club Brugge bij de hand tegen Genk

Zondag, 28 november 2021 om 15:32 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:50

Club Brugge heeft zondagmiddag na een verrassende comeback in de Jupiler Pro League drie punten gepakt op bezoek bij Racing Genk. Op slag van rust kreeg Ignace van der Brempt zijn tweede gele kaart, waarna de ploeg van Philippe Clement een 0-1 voorsprong in de tweede helft weggaf. Via goals van Noa Lang en Federico Ricca werd er alsnog met tien man een zege geboekt: 2-3. Door de overwinning komt Club Brugge op dertig punten, op vier punten van koploper Union Saint-Gilloise.

Club Brugge, met Lang in de basis en Ruud Vormer en Bas Dost op de bank, leek na tien minuten op achterstand te komen. Mike Trésor opende de score, maar Kristian Thorstvedt beging echter een overtreding op Jack Hendry, waardoor de goal werd geannuleerd. Halverwege de eerste helft kwam de wedstrijd meer los, maar tot grote kansen leidde het niet direct. De ban werd uiteindelijk gebroken door Hans Vanaken. Lang kreeg alle tijd en ruimte om vanaf rechts een voorzet richting de tweede paal te geven, waar de middenvelder knap in één keer binnenschoot: 0-1.

Op slag van rust kregen de bezoekers echter een tegenslag te verwerken, toen Van der Brempt zijn tweede gele kaart kreeg van scheidsrechter Lawrence Visser na een wilde tackle op Theo Bongonda. Brugge slaagde er vervolgens niet in om de voorsprong lang vast te houden. Charles De Ketelaere kopte een bal weg, waarna Patrik Hrosovsky met een knappe volley de gelijkmaker op het scorebord zette. De gelijkmaker motiveerde Genk om direct door te drukken. Trésor had het vizier echter tot tweemaal toe niet op scherp. Eerst schoot hij vanaf de rand van het strafschopgebied een halve meter naast, waarna hij er ook met zijn mindere been niet in slaagde om doel te treffen.

Brugge kwam in die fase van het duel nauwelijks nog van de eigen helft af en de voorsprong voor de thuisploeg hing daardoor in de lucht. Deze kwam er uiteindelijk ook. Hrosovsky probeerde het nogmaals met een schot van afstand. Simon Mignolet maakte een flater door een houdbare bal niet goed te verwerken en leidde daarmee de 2-1 in. Vrijwel uit het niets kwam Brugge toch langszij. De ingevallen Vormer gaf voor op De Ketelaere, die breed gaf op Lang. De aanvaller bedacht zich niet en passeerde Maarten Vandevoordt van dichtbij: 2-2. In de slotfase was de verrassende comeback helemaal compleet, toen Ricca vogelvrij een corner van Vormer kon binnenkoppen: 2-3.