Neymar huilend van het veld gedragen bij late zege PSG

Zondag, 28 november 2021 om 14:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:08

Paris Saint-Germain heeft zondagmiddag ternauwernood puntenverlies weten te voorkomen in de Ligue 1. Lange tijd leek het duel met Saint-Étienne uit te draaien op een gelijkspel, tot Ángel Di María en Marquinhos in de slotfase toesloegen: 1-3. Sergio Ramos had voor het eerst een basisplaats bij PSG en maakte daarmee zijn debuut voor de Franse grootmacht. Neymar moest de strijd in de slotfase staken met een ogenschijnlijk zware blessure aan zijn enkel. De aanvaller werd huilend per brancard van het veld gedragen. De ploeg van Mauricio Pochettino gaat fier aan kop met 40 punten uit 15 duels en heeft 14 punten meer dan achtervolger OGC Nice.

Pochettino ging met een flink uitgedunde selectie op bezoek bij Saint-Étienne en kon onder meer niet beschikken over Georginio Wijnaldum. Ook Marco Verratti en Ander Herrera ontbraken in de wedstrijdselectie. Xavi Simons zat daardoor wel bij de ploeg, maar bleef de volledige wedstrijd op de bank. PSG dacht al vroeg in het duel op voorsprong te komen, toen Neymar één op één met doelman Etienne Green kwam. De buitenspeler rondde beheerst af, maar zag zijn treffer op advies van de videoscheidsrechter worden afgekeurd vanwege buitenspel.

??????.. Neymar! ?? De Braziliaan komt heel ongelukkig terecht en wordt met een op het oog zware enkelblessure per brandcard van het veld gedragen ??#ZiggoSport #Ligue1 #ASSEPSG pic.twitter.com/E3nbTl6aTd — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 28, 2021

De bezoekers domineerden in de beginfase en kregen na een kwartier spelen opnieuw een goede mogelijkheid, maar ditmaal had Green wel een reactie in huis op een inzet van Kylian Mbappé. De eerste keer dat de thuisploeg gevaarlijk werd, was het wel meteen raak. De buitenspeler stond op de juiste plek voor de rebound en klopte Gianluigi Donnarumma: 1-0. Op slag van rust moest de thuisploeg verder met een man minder, toen Timothée Kolodziejczak kon inrukken na een overtreding op Mbappé. Twee minuten later werd de stand gelijk getrokken. Marquinhos stond op de juiste plek om een vrije trap van Lionel Messi achter Green te koppen: 1-1. Messi zou bij alle drie de treffers van PSG de assist verzorgen.

In de tweede helft veranderde het spelbeeld amper en was het PSG dat de klok sloeg. Mbappé faalde eerst nog uit een rebound, maar zag hoe Di María een kwartier voor tijd wel trefzeker was. De Argentijn schoot raak op aangeven van Messi: 1-2. Even daarvoor had Messi zelf een gigantische kans om zeep geholpen, toen hij een rebound van Neymar voor de voeten kreeg en naast schoot. De eindstand werd bepaald door Marquinhos. Opnieuw gold Messi als aangever, waarna de centrumverdediger met een kopbal voor zijn tweede van de middag tekende. Grote smet was het uitvallen van Neymar. De aanvaller kwam in de slotfase verkeerd terecht en klapte volledig dubbel met zijn enkel, waarna hij per brancard van het veld moest worden gedragen.