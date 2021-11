Hevige sneeuwval zet streep door duel tussen Burnley en Tottenham

Zondag, 28 november 2021 om 14:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:34

De wedstrijd van Tottenham Hotspur tegen Burnley gaat zondagmiddag niet door. Door hevige sneeuwval is het veld op Turf Moore onbespeelbaar geworden. Vrijwilligers hebben zondagochtend alles in het werk gesteld om het veld sneeuwvrij te krijgen, maar zijn daar niet in geslaagd. Het is vooralsnog niet bekend wanneer het duel wel kan worden gespeeld.

Het duel tussen Burnley en Tottenham zou om 15.00 uur beginnen, maar gaat dus niet door. "We kunnen bevestigen dat de wedstrijd niet doorgaat", schrijft Burnley op Twitter. "Vanwege de zorgen over het veldoppervlak acht de scheidsrechter het niet veilig genoeg om te spelen." Op beelden op internet is te zien hoe met man en macht wordt geprobeerd om het sneeuw van het veld te halen. Scheidsrechter Peter Bankes acht het echter onverantwoord om in actie te komen.