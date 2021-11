Ongeïnspireerd Ajax boekt dankzij Tadic zuinige zege op Sparta

Zondag, 28 november 2021 om 14:08 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:14

Ajax heeft zondagmiddag een moeizame overwinning geboekt in de Eredivisie. De ploeg van trainer Erik ten Hag wist op bezoek bij Sparta Rotterdam allerminst te overtuigen, maar won wel: 0-1. Dusan Tadic bleek met de enige treffer van de wedstrijd de matchwinner. Na een uur spelen werd het duel kortstondig stilgelegd door Jochem Kamphuis, die het vanwege vuurwerk in de hoek van het stadion niet verantwoord vond om door te spelen. Ajax heeft door de zege weer een voorsprong van drie punten op achtervolger PSV, dat later op de middag op bezoek gaat bij sc Heerenveen.

Ten Hag kon tegen Sparta niet beschikken over Sébastien Haller en Antony. Haller bleef vanwege ziekte achter in Amsterdam, terwijl ook Antony niet fit genoeg bleek. De plek van de Frans Ivoriaanse spits werd ingenomen door Danilo, die daarmee voor het eerst dit seizoen in de basis stond. David Neres gold als vervanger van Antony als rechtsbuiten. Volgens Ten Hag, die in het verleden ook Tadic weleens in de spitspositie posteerde, was de keuze voor Danilo 'een logische'. "Ik verwacht dat we veel op de helft van Sparta spelen, met veel situaties in de zestien. Dat is de kwaliteit van Danilo. Hij is de beste afmaker in de zestien, dus ik ben heel benieuwd", zei hij voorafgaand aan het duel bij ESPN.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ajax kwam echter uiterst matig voor de dag op Het Kasteel en wist het veldoverwicht in de beginfase van het duel niet om te zetten in grote kansen. De beste kans was zelfs voor de thuisploeg. Na een goede actie van Emanuel Emegha aan de linkerkant tikte Ryan Gravenberch de bal ongelukkig voor de voeten bij Vito van Crooij, die maar rakelings voorbij het doel van Remko Pasveer schoot. Laatstgenoemde begon bij Ajax weer in de basis, nadat hij in de Champions League-wedstrijd tegen Besiktas (1-2) werd gepasseerd voor André Onana. Zijn collega aan de kant van Sparta, Maduka Okoye, moest het duel halverwege de eerste helft staken vanwege een schouderblessure en werd vervangen door voormalig Ajacied Benjamin van Leer.

Van Leer zag Ajax na een half uur spelen iets beter in de wedstrijd komen. De Amsterdammers hadden via Danilo de gelijkmaker op de schoen, maar de spits schoot van dichtbij over toen Van Leer een kopbal van Edson Álvarez moest lossen. Twee minuten later was Tadic wel trefzeker. Na een voorzet van Noussair Mazraoui verlengde Danilo de bal tot bij Tadic, waarna het voor de captain een koud kunstje was om van dichtbij af te ronden: 0-1. Het laatste wapenfeit van de eerste helft, een kopbal van Danilo na een voorzet van Neres, miste richting en kon eenvoudig worden gepakt door Van Leer.

De tweede helft was het aanzien bij vlagen amper waard en zorgde na een uur spelen pas voor opschudding, toen supporters vanuit de hoek van het stadion vuurwerk naar binnen gooiden. Na een korte onderbreking hervatte scheidsrechter Kamphuis het duel. Even leek Berghuis de score een kwartier voor tijd te verdubbelen op aangeven van Tadic, maar de poging van de linkspoot ging voorlangs. Ten Hag bracht vervolgens Davy Klaassen binnen de lijnen voor Danilo, maar zag hoe zijn ploeg bleef aanmodderen tegen de laagvlieger. De laatste mogelijkheid van het duel werd om zeep geholpen door de voor Daley Blind ingevallen Nicolás Tagliafico, die zijn schot gekeerd zag worden door Van Leer.