Arne Slot houdt Cyriel Dessers ook tegen FC Twente op de bank

Zondag, 28 november 2021 om 13:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:20

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord bekendgemaakt voor de uitwedstrijd tegen FC Twente. De oefenmeester kan in Enschede niet beschikken over Justin Bijlow, die deze week positie werd getest op het coronavirus. Zijn plek onder de lat wordt net als donderdag tegen Slavia Praag ingenomen door Ofir Marciano. Ook achter de naam van Bryan Linssen stond een vraagteken, maar hij is fit genoeg om te starten. Het duel tussen FC Twente en Feyenoord vangt om 14.30 uur aan in de Grolsch Veste.

Bij Feyenoord ging het in aanloop naar het treffen met FC Twente vooral over Cyriel Dessers, die donderdag in het Conference League-duel met Slavia Praag opnieuw goud waard was voor de Rotterdammers en solliciteert naar een basisplek. Hij begint echter op de bank, daar Linssen, die donderdag na een kwartier geblesseerd uitviel, fit genoeg is om te starten. Guus Til moest in de wedstrijd tegen Slavia vroegtijdig naar de kant met een rode kaart, maar start tegen Twente ook gewoon in de basis.

Arne Slot vindt het knap hoe FC Twente zich zo snel na hun terugkeer in de Eredivisie weer in de subtop heeft genesteld. "Zeker na een aantal financieel moeilijke jaren zijn ze er deze zomer in geslaagd een sterke selectie samen te stellen", aldus de trainer van Feyenoord. "Dat is een compliment waard aan de technische mensen Jan Streuer en Ron Jans." Voor assistent-trainer Marino Pusic is het duel met Twente een bijzondere. Hij werd als trainer van de Enschedeërs kampioen van de Keuken Kampioen Divisie in 2019.

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Troupée, Pröpper, Hilgers, Sadilek; Brama, Zerrouki, Vlap; Rots, Van Wolfswinkel; Limnios.

Opstelling Feyenoord: Marciano; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Kökcü, Aursnes, Til; Toornstra, Linssen, Sinisterra.