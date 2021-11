Erik ten Hag legt keuze voor Danilo uit als vervanger van Haller

Zondag, 28 november 2021 om 12:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:16

Erik ten Hag heeft zijn opstelling tegen Sparta Rotterdam toegelicht. De trainer van Ajax kiest op Het Kasteel voor Danilo als spits, daar Sébastien Haller in Amsterdam is achtergebleven vanwege ziekte. Volgens Ten Hag is het 'volkomen logisch' dat Danilo start. De oefenmeester ziet hem als 'de beste afmaker in de zestien'. Ook Antony is niet afgereisd naar Rotterdam. Hij is niet fit genoeg gebleken. David Neres neemt zijn plek op de rechtsbuitenpositie in.

Ten Hag kiest dus niet voor Dusan Tadic als spits, maar gunt Danilo zijn eerste basisplaats van het seizoen in de Eredivisie. "Ik denk dat het logisch is", aldus de trainer van Ajax. "Hij is een spits. Hij heeft er lang op moeten wachten. Ik denk dat het duidelijk is hoe goed hij is. Eigenlijk heeft hij nooit een echte kans gehad, maar dit is zijn kans en die moet hij grijpen. Ik verwacht dat we veel op de helft van Sparta spelen, met veel situaties in de zestien. Dat is de kwaliteit van Danilo. Hij is de beste afmaker in de zestien, dus ik ben heel benieuwd."

Ook Antony is er niet bij op Het Kasteel. De buitenspeler is niet fit genoeg. "Hij heeft nog steeds klachten, daarom is hij er niet bij", aldus Ten Hag, die een moeilijke middag voorspelt tegen Sparta. "Iedere wedstrijd is lastig, maar daar moet je niet voor weglopen. Wij moeten tot oplossingen komen. Zij weten wat zij moeten doen en wij moeten onze lessen hebben geleerd. Dat wij tussen de ballenjongens door moeten lopen, dat hoort bij de club Sparta. Sparta is echt een historische club, een traditievereniging."

Voor Ten Hag was het een emotionele week, daar hij dinsdag afscheid moest nemen van de overleden Simon Kistemaker, met wie hij goed bevriend was. "Dat maakt mij trots", doelt Ten Hag op het eerbetoon aan de clubman van De Graafschap. "Het is mooi dat hij zoveel heeft bewogen. Hij heeft alles eruit gehaald en dat waarderen de mensen. Hij heeft De Graafschap een cultstatus gegeven en mensen gepassioneerd naar het voetbal laten kijken. Hij blijft in onze harten en dat vind ik mooi. Wij hadden een hele diepe vriendschap."