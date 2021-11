Sergio Ramos maakt debuut voor PSG na maandenlang blessureleed

Zondag, 28 november 2021 om 12:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:25

Sergio Ramos staat voor zijn debuut als speler van Paris Saint-Germain. De verdediger staat in de basis in de uitwedstrijd tegen Saint-Étienne en kan zich daarmee opmaken voor zijn eerste minuten in het shirt van de Franse grootmacht. Xavi Simons, die eveneens bij de wedstrijdselectie zit, begint vanaf de reservebank. Georginio Wijnaldum ontbreekt vanwege blessureleed. Het duel met Saint-Étienne begint om 13.00 uur.

Ramos staat ruim vier maanden na het ondertekenen van zijn contract voor zijn eerste duel in het shirt van zijn nieuwe club. De laatste officiële wedstrijd van Ramos dateert van 5 mei, toen hij binnen de lijnen stond in de return van de halve finale van de Champions League tussen Chelsea en Real Madrid. Het was een van de weinige wedstrijden die Ramos in zijn laatste halfjaar bij de Koninklijke speelde: in het kalenderjaar 2021 staat de teller slechts op vier optredens.

In juli zette de stopper een krabbel onder een tweejarige verbintenis bij de Parijzenaren ter waarde van totaal 25 miljoen euro. Sindsdien is Ramos bezig fit te worden. Bij PSG begon men begin november zelfs te twijfelen of de verdediger überhaupt nog fit zou worden en werd het ontbinden van zijn contract ‘serieus overwogen’, zo meldden diverse Franse media. In augustus schreef Cadena SER al dat Ramos met zijn ‘sterallures’ voor spanningen zou zorgen binnen de club.

Opstelling Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Ramos, Marquinhos, Bernat; Gueye, Danilo, Messi; Di María, Mbappé Neymar.