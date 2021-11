Marciano Vink: ‘Je zag hem met de week slechter worden bij Ajax’

Zondag, 28 november 2021 om 11:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:09

Marciano Vink is niet gecharmeerd van de nieuwe rol van Ryan Gravenberch bij Ajax. De middenvelder staat de laatste weken iets hoger geposteerd op het veld, terwijl hij voorheen vlak voor de verdediging als eerste aanspeelpunt in de opbouw fungeerde. Volgens Vink mag het nooit voorkomen dat de basisplek van Gravenberch ter discussie komt te staan, gezien zijn 'talenten en kwaliteiten', zo benadrukt de analist bij Goedemorgen Eredivisie.

Gravenberch had onder andere tegen Go Ahead Eagles (0-0) een andere rol, waarbij hij hoger op het veld stond. "Ik vind het geen oplossing dat Ryan Gravenberch zo hoog speelt", doelt Vink op de rol van de Ajacied tegen tegenstanders die zich ingraven tegen Ajax. "Dat komt zijn talenten en kwaliteiten niet ten goede. Je zag hem met de week slechter worden. Afgelopen week speelde hij weer achter de bal en had hij het spel voor zich. Toen had hij die rushes en versnellingen weer. Dan wordt Gravenberch weer Gravenberch. Hoog in de opbouw is niet zijn ding."

Zondagmiddag zal Ajax wederom tegen een compacte ploeg aantreden, daar Sparta Rotterdam met vijf verdedigers begint aan het duel op Het Kasteel. "Ik zie Gravenberch liever aan de bal en dan de oplossingen zoeken", gaat Vink verder. "En hij moet blijven bewegen. Hij heeft heel erg de neiging dat hij inzakt als hij een pass geeft, terwijl het veel dynamischer wordt als je door beweegt. Eerst werd de discussie gevoerd of Berghuis of Klaassen op 10 moest spelen, en dat verschoof op een gegeven moment naar Gravenberch en Klaassen. Dat mag nooit gebeuren als je Gravenberch bent."

Hans Kraay junior maakt zich niet druk om het feit dat Gravenberch een aantal mindere wedstrijden achter zijn naam heeft staan de laatste weken. "Sjaak, jij maakt je toch ook geen zorgen dat hij drie wedstrijden iets minder heeft gespeeld? Die wordt door Ajax toch ook weer voor veertig miljoen verkocht straks?", vraagt Kraay junior aan Sjaak Swart, die eveneens aanschoof bij het voetbalpraatprogramma. "Dan moet hij beter worden dan nu", aldus Swart. "Op de positie waar hij nu staat, vind ik het niet goed. En dat is heel jammer."