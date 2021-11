Depay legt opvallende geste uit: ‘Als Coutinho blij is, ben ik ook blij’

Zondag, 28 november 2021 om 08:54 • Daniel Cabot Kerkdijk

Memphis Depay maakte zaterdagavond tegen Villarreal (1-3 winst) alweer zijn achtste doelpunt voor Barcelona in LaLiga. Met acht treffers staat de aanvaller op gelijke hoogte met Vinícius Júnior van Real Madrid en moet hij alleen Karim Benzema, goed voor tien goals, voorrang verlenen op de topscorersrangslijst. Depay miste zaterdag enkele opgelegde kansen om tot meer doelpunten te komen en gaf in de extra tijd zelfs een strafschop cadeau.

Depay is tot op heden de vaste strafschopnemer bij Barcelona, maar na een overtreding van Juan Foyth op Philippe Coutinho liet hij de eer aan de Braziliaan. “Dat vroeg hij aan mij”, lichtte de Oranje-international, die nog niet in de Champions League trefzeker was, na afloop het opvallende moment toe. “Ik vond dat geen enkel probleem. We zijn een team en we zijn er om elkaar te helpen. Het was bovendien zijn moment. Hij had het nodig voor zijn zelfvertrouwen. Als hij blij is, ben ik ook blij.”

Afgelopen! ??

Coutinho schiet ook nog de 3-1 binnen vanaf de stip en zorgt voor 6 punten uit 2 voor Xavi ??#ZiggoSport #LaLiga #VillarrealBarça #MotD pic.twitter.com/x0tONNqssy — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 27, 2021

Coutinho is ook onder Xavi voorlopig hooguit invaller bij Barcelona. De Braziliaan, die eerder werd verhuurd aan Bayern München, deed twintig minuten mee in de stadsderby tegen Espanyol (1-0) en kwam in het Champions League-duel met Benfica (0-0) niet binnen de lijnen. Zaterdag mocht de spelmaker als vervanger van Nico González de laatste tien minuten meedoen.

Depay was blij met de zwaarbevochten zege in Vila-real. De Nederlander zorgde met een fraaie goal in de 88ste minuut voor de 1-2, waarna Coutinho in de extra tijd het duel vanaf elf meter in het slot gooide. “We hadden deze overwinning nodig. Ik ben gelukkig. Ook omdat ik gescoord heb.” De Oranje-international was in zijn laatste vier competitieduels goed voor evenveel doelpunten. Komende zaterdag wacht een thuisduel met Real Betis en vier dagen later wacht de kraker in de Champions League bij Bayern.

Depay blijft hoe dan ook veeleisend richting zijn eigen persoon. “Ik moet meer geven. Ik wil meer doelpunten maken omdat het team dat nodig heeft. Het is goed voor de ontwikkeling van het team. We hadden geloof in een goed resultaat, we toonden karakter en uiteindelijk is het goedgekomen. Mijn doelpunt? Die actie moest ik wel afmaken.”