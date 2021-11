Van de hel in de hemel bij de kranten: ‘Depay verkleedt zich als Messi’

Zondag, 28 november 2021 om 07:15 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:20

Memphis Depay vervulde zaterdag een cruciale rol in de ontmoeting tussen Villarreal en Barcelona (1-3) in LaLiga. De aanvaller miste enkele opgelegde kansen, maar toonde twee minuten voor tijd zijn genialiteit toen hij een fout in de defensie afstrafte en op heerlijke en koelbloedige wijze de 1-2 op het scorebord zette. Frenkie de Jong had daarvoor de 0-1 voor zijn rekening genomen in het Estadio de la Cerámica. De kranten in Spanje loven Depay om zijn doorslaggevende goal in Oost-Spanje, maar staan tegelijkertijd ook stil bij de kansen die de Oranje-international keer op keer miste.

Sergi Capdevila, de journalist die de cijfers uitdeelt bij Sport, geeft Depay weliswaar een zeven, maar hij is tegelijkertijd ook eerlijk bij zijn toelichting. “Ik had eerlijk gezegd een kritische en negatieve beoordeling over de Nederlander klaarstaan, omdat hij alle kansen om zeep had geholpen. En dat is onvergeeflijk als je de nummer 9 van Barcelona bent. Maar na een misstap van Villarreal vlak voor tijd viel hij uit de hemel en rondde hij als een engel af. Van de hel in de hemel...” Ook De Jong krijgt een zeven bij de Catalaanse sportkrant. “In de eerste helft gaf hij drie gouden ballen, waaronder een richting Depay. Zijn landgenoot kon er geen gebruik van maken. Hij lijkt wel een ander sinds de komst van Xavi. Hij heeft weer zijn spelvreugde en ongedwongenheid. Dat is een positieve ontwikkeling.”

Ongelooflijk ?? Barça komt er niet meer aan te pas tegen Villarreal, maar Memphis maakt er op aangeven van nota bene Ter Stegen toch 2-1 van! ?? Wat een knappe goal van de Nederlander ??#ZiggoSport #LaLiga #VillarrealBarça #MotD pic.twitter.com/epsFWnaoJD — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 27, 2021

De titel boven het beoordelingsartikel van AS is veelzeggend: ‘Depay verkleedt zich als Messi’. De sportkrant uit Madrid deelt geen cijfers uit en dat is soms maar goed ook. “Depay is in staat om kinderlijke fouten af te wisselen met een geniale actie die in een doelpunt eindigt. Hij liet de kans op drie zekere doelpunten liggen, waaronder een kans die ongetwijfeld in komische programma’s herhaald zal worden. Maar Depay wilde af van de gebruikelijke banaliteit en maakte een schitterend doelpunt.” AS was niet geheel overtuigd van De Jong. “Hij laat regelmatig zijn talent en kwaliteit zien, maar het ontbreekt nog altijd aan continuïteit op dat vlak. En dat heeft het elftal nodig. Vaak levert het niets op. Deze keer slaagde hij er in ieder geval in om de score te openen.”

Ook bij Mundo Deportivo geen cijfers. De Catalaanse sportkrant is sowieso altijd summier bij de beoordelingen. “De Jong maakte het spel. Hij scoorde en gaf een assist op Depay, waar de aanvaller op onbegrijpelijke wijze niets mee deed.” Over Depay: “Hij rechtte zijn rug in de slotfase met een doorslaggevend en zeer waardevol doelpunt. De manier waarop hij in de eerste helft een pass van De Jong niet kon verzilveren, ter hoogte van de strafschopstip, is onvergeeflijk.” De Jong krijgt bij ElDesmarque het hoogste cijfer: een acht. “Een goede wedstrijd van de Nederlander, die bevrijd oogde op het middenveld. Vanuit zijn positie genereerde hij kansen voor zijn teamgenoten en hij zocht de aanval op om zijn eerste van het seizoen te maken.” Voor Depay was een zes het hoogst haalbare. “Hij liet een grote kans in de eerste helft onbenut, maar met zijn heerlijke doelpunt in de slotminuten slaagde hij er toch in om een positieve draai aan zijn slechte wedstrijd te geven.”

‘Eindelijk Depay’, zo luidt de titel boven het beoordelingsartikel van Marca. “De aanvaller was in de eerste helft tot tweemaal toe dicht bij een doelpunt, maar hij miste beide kansen. Xavi kon vanaf de zijlijn niet geloven dat hij deze kansen om zeep hielp. In minuut 88 haalde Depay echter zijn gram en maakte hij een heerlijk doelpunt.” Het dagblad uit Madrid zag De Jong ‘een zeer complete wedstrijd’ spelen. “Hij zorgde voor diepgang en aanvallende impulsen in het systeem van Barcelona. Hij maakte het verschil met zijn splijtende en precieze passes, met name richting Depay.”

In La Contracrónica, de wat lossere analyse van de wedstrijd, staat Marca stil bij de gemiste kansen van Depay. Tierra, trágame staat er als kop bij een alinea over de Oranje-international, wat min of meer naar het Nederlands vertaald kan worden als ‘om door de grond te zakken’. “Elke dag wordt duidelijker en duidelijker dat Depay niet de man moet zijn waar Barcelona zijn aanvallende impulsen aan moet ophangen. De Nederlander laat zo nu en dan details zien, maar het ontbreekt aan continuïteit en het is duidelijk geen killer. Je ziet hem bij wijze van spreken vijf minuten per maand. In het duel met Villarreal deed hij het in de laatste minuten om een wedstrijd niet in een zeker gelijkspel te laten eindigen. Barcelona kan niet afhankelijk zijn van een speler die te wisselvallig is.”