De onderschatte kant van Frenkie gevangen in één beeld: ‘Echt buitengewoon!’

Zaterdag, 27 november 2021 om 23:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:43

Khalid Boulahrouz en Jan van Halst zijn zeer lovend over het optreden van Frenkie de Jong tegen Villarreal (1-3 winst). De middenvelder van Barcelona maakte indruk door zijn eerste doelpunt van het seizoen te maken, maar Boulahrouz en Van Halst hebben aandacht voor een heel ander aspect van zijn spel. "Let op zijn omschakeling hier", zegt Boulahrouz bij Ziggo Sport, terwijl onderstaande beelden lopen. "Ik ga niks meer zeggen, kijk gewoon naar hem."

Boulahrouz heeft als oud-verdediger sowieso aandacht voor de 'werkethiek' van De Jong. "En die vind ik echt buitengewoon", zegt de oud-international. "Hij doet mee in de verdediging en biedt zich (na de balverovering, red.) weer aan. Daarmee is hij eigenlijk het verlengstuk tussen middenveld en aanval. Elke keer als hij doorkwam tikte hij hem door naar Memphis Depay en was hij eigenlijk de voorste middenvelder." Ook Van Halst is erg onder de indruk van De Jong. "Dit is waanzinnig", aldus Van Halst. "Dit zie je niet vaak. Hij is een mooie voetballer, maar hij heeft daarnaast ook die werkethiek."

'Als ik kijk naar zijn werkethiek vind ik dat echt buitengewoon' ??? Wat vond jij van het optreden van het sierlijke werkpaard Frenkie de Jong? ??#ZiggoSport #LaLiga #VillarrealBarça #MotD pic.twitter.com/FREo0jH6QD — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 27, 2021

"Het is een sierlijke speler, die individueel kan uitblinken", haakt Boulahrouz daar weer op in. "Maar toch is zijn eerste gedachte 'het team'. Ik vind dit grote klasse. We hebben het vaak over dat hij te weinig zou scoren et cetera, maar als je zoveel energie in de wedstrijd stopt, kan ik ook wel begrijpen dat je iets minder voor de goal komt, als je dit presteert."

De analisten hebben ook oog voor het doelpunt van De Jong, die diep in het strafschopgebied op de juiste plek stond om een rebound in te tikken. Depay had de bal even daarvoor op doelman Geronimo Rulli geschoten. "Het feit dat hij hier staat is wel dat Xavi tegen hem gezegd heeft: 'Je moet dieper staan'", weet Van Halst. "En Ronald Koeman was daar trouwens ook al mee begonnen, hoor. Dan kom je ook bij dit soort balletjes terecht. Normaal staat hij buiten de zestien voor de afvallende bal."

Frenkie de Jong zet Barcelona op een voorsprong! ?? De VAR moest er nog naar kijken maar besloot dat het geen buitenspel was ??#ZiggoSport #LaLiga #VillarrealBarça #Frenkie pic.twitter.com/oUKA1cCyd0 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 27, 2021

Van Halst zag hoe Barcelona het in de slotfase bij een 1-1 stand enorm moeilijk had. "Barcelona toonde een enorm gebrek aan meelopen met tegenstanders. Ze renden gewoon weg bij hun tegenstander. Ze dachten allemaal: het zal wel los lopen. En dat ging in de eindfase aan de lopende band zo. Uiteindelijk wint Barcelona met 1-3, ook omdat Villarreal heel slordig met de ruimte omsprong. Ze hebben echt mazzel gehad dat Villarreal het niet afstrafte, want ze kregen écht alle vrijheid. Dat is een patroon, eigenlijk het hele seizoen al. Barcelona heeft best goede fases, maar zakt naarmate de wedstrijd vordert helemaal weg. Dan krijg je dit soort kansen tegen."