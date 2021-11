Belenenses - Benfica stopgezet na zeven goals, tranen en weggelopen fans

Zaterdag, 27 november 2021 om 22:59 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:20

De wedstrijd tussen Belenenses en Benfica in de Primeira Liga is zaterdagavond voortijdig stopgezet. Vanwege een corona-uitbraak bij dertien spelers en vier stafleden begon Belenenses met negen spelers, onder wie twee keepers (één stond centraal in de verdediging) en zes spelers zonder ervaring in de competitie. Na de pauze keerde Belenenses met slechts zeven spelers terug, waarna één speler geblesseerd raakte of deed alsof. De scheidsrechter vond het mooi geweest en legde de wedstrijd stil, omdat clubs minstens zeven spelers moeten hebben. Benfica won met 0-7.

Mocht het negental van Belenenses nog enige hoop hebben gehad op een stunt, dan was die vrijwel direct na de aftrap vervlogen. Uit de eerste aanval van Benfica volgde een voorzet vanaf de rechterflank van Valentino Lazaro, waarna Eduardo Kau de bal in eigen doel werkte. De score was zodoende geopend binnen 24 seconden. Na een klein kwartier verdubbelde Benfica de marge. Haris Seferovic ontving de bal in het strafschopgebied van Rafa Silva en schoot diagonaal raak in de linkerbovenhoek.

Het werd 0-3 door toedoen van Julian Weigl, die met een vlammend schot vanbuiten het strafschopgebied de rechterbovenhoek vond. Met een kopbal van dichtbij tilde Darwin Núñez de marge naar 0-4. De Uruguyaan maakte even later ook de 0-5; de goal leek te worden afgekeurd wegens buitenspel, maar de videoscheidsrechter zag geen reden om de treffer te annuleren. Een rake strafschop van Seferovic na een handsbal van Rafael Santos resulteerde in de 0-6. Op slag van rust completeerde Núñez zijn hattrick na goede kapbeweging en een hard schot vanbinnen het strafschopgebied.

Benfica zocht de kleedkamers op met een 0-7 voorsprong. Belenenses kwam in de eerste helft slechts tot twee corners en geen enkele kans. Benfica had 73 procent balbezit en vuurde zeventien doelpogingen af voor de rust. In de pauze zocht de voorzitter van Belenenses huilend de kleedkamer op; supporters verlieten het stadion. Benfica voerde zes wissels door. Belenenses kwam de kleedkamer uit met slechts zeven spelers, zogenaamd omdat twee spelers blessureklachten hadden, en na de pauze raakte Joâo Monteiro ogenschijnlijk geblesseerd. De wedstrijd mocht niet doorgaan als een ploeg minder dan zeven spelers had en werd dus voortijdig stopgezet.