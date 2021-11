Frenkie de Jong en Memphis Depay schieten Barcelona naar gestolen zege

Barcelona heeft zaterdagavond een felbevochten uitzege geboekt tegen Villarreal. De manschappen van Xavi stonden in de slotfase bij een 1-1 stand onder gigantische druk, maar werden door Memphis Depay met een treffer in de 88ste minuut aan de zege geholpen. Philippe Coutinho schoot in blessuretijd nog een penalty binnen: 1-3. Frenkie de Jong had vlak na rust al zijn eerste van het seizoen gemaakt. Barcelona behoudt door de gestolen zege op plek zeven enige aansluiting met de bovenkant van LaLiga, terwijl Villarreal teleurstellend twaalfde staat.

Abde Ezzalzouli maakte als rechtsbuiten zijn basisdebuut voor Barcelona, dat aantrad in een soort 3-4-3-systeem. Daarin stonden uiteraard ook Frenkie de Jong en Memphis Depay opgesteld, terwijl Arnaut Danjuma bij de tegenstander zijn opwachting maakte als linksbuiten. Beide ploegen maakten er vanaf de eerste minuut een interessant schouwspel van, waarin aan twee kanten genoeg gebeurde. Ezzalzouli was na enkele minuten dichtbij met een kopbal uit een hoekschop, die via de vingertoppen van Geronimo Rulli.

Kort daarna kreeg Danjuma de bal zomaar in de voeten gespeeld door Eric García. De aanvaller van Villarreal leek te kunnen scoren, maar stuitte op het blok van Gerard Piqué, die wegkwam met de handsbal die hij daarmee maakte. Daarna waren de kansen voor Barcelona. Depay werd afgestopt in het strafschopgebied, waarna Gavi de bal voor de voeten kreeg en de paal trof. Een nog betere kans kreeg Depay na een sublieme steekbal van De Jong, maar de spits schoot oog in oog met Rulli naast. Danjuma ontsnapte op slag van rust in de diepte aan de aandacht van García en zag uit een lastige hoek hoe Marc-André ter Stegen redding bracht op zijn schot.

Twee minuten na rust kwam Barcelona op voorsprong dankzij een intikker van De Jong. De middenvelder profiteerde in de rebound, nadat Depay na een lage voorzet van Alba op Rulli had geschoten. De treffer werd aanvankelijk afgekeurd wegens buitenspel, maar na lang beraad keurde de VAR het doelpunt alsnog goed. Villarreal nam daarna het heft in handen en zocht de gelijkmaker. Een kwartier voor tijd volgde een enorme kans voor Manu Trigueros, die na een lage voorzet naast mikte.

Twee minuten later wist Danjuma de bal met enig voortuin door te tikken naar het strafschopgebied, waar invaller Samuel Chukwueze er de punt van zijn schoen tegen zette: 1-1. Trigueros kreeg de kans op meer en tikte de bal in het strafschopgebied langs Ter Stegen, maar speelde die daarmee ook over de achterlijn. De spits mikte even later met buitenkant rechts een paar meter naast. Ook Danjuma was na een dribbel dichtbij met een punter, die niet op doel ging. Tegen de verhouding in pakte Barça in de 88ste minuut de winst. Depay wist een terugkopbal van Pervis Estupinan te onderscheppen en dribbelde handig langs Rulli, om de bal daarna binnen te tikken: 1-2. Invaller Philippe Coutinho werd in blessuretijd door Juan Foyth aangetikt en mocht zelf de penalty binnen schuiven: 1-3. Een omhaal van Coutinho ging daarna net over.