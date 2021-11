Internazionale blijft mede dankzij Haps in het spoor van Scudetto

Zaterdag, 27 november 2021 om 22:53 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:58

Internazionale heeft zaterdagavond de drie punten meegenomen. Op bezoek bij Venezia trokken i Nerazzurri een eenvoudige 0-2 overwinning over de streep. Ridgeciano Haps maakte in de slotfase een handsbal waaruit de tweede Inter-treffer voortkwam. Hakan Calhanoglu had eerder de score al geopend. Internazionale komt zo op 31 punten, waarmee de club slechts een punt minder heeft dan gedeeld koplopers Napoli en AC Milan, die zondag nog in actie komen.

Inter, waar Denzel Dumfries op de bank begon en Stefan de Vrij nog steeds ontbrak vanwege een hamstringblessure, deelde afgelopen zondag een rake klap uit aan concurrent Napoli (3-2 winst). Zo deden de Milanezen weer volop mee in de strijd om het kampioenschap. Al snel gingen de elf van trainer Simone Inzaghi op jacht naar de overwinning. Aan de hand van dirigent Calhanoglu creëerde Inter mogelijkheden voor Alessandro Bastoni, Ivan Perisic en Calhanoglu zelf; met name Perisic’ poging vereiste flink wat kunst- en vliegwerk van Venezia-sluitpost Sergio Romero. Na 34 minuten vond Calhanoglu dan het gaatje.

Hakan Çalhanoglu doet het voor Inter! ?? De middenvelder scoort de 1-0 tegen Venezia ??#ZiggoSport #SerieA #Inter pic.twitter.com/CLLfcYm1DI — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 27, 2021

De spelmaker haalde vanaf een meter of twintig uit en de bal zeilde hard en laag in de linkerhoek. Het was voor het eerst in de carrière van de Turk dat hij drie wedstrijden op rij het net wist te vinden. Niet lang daarna liet Mattia Aramu Inter even schrikken. Samir Handanovic wist de kopbal van de Venezia-aanvaller maar ternauwernood over te tikken. De bezoekers gingen rusten met een voorsprong; de thuisploeg wilde daar direct na de pauze verandering in brengen. De poging van wederom Aramu zeilde echter ruim langs de verre hoek. Na een uur spelen kwam Inter weer beter in de wedstrijd. Een hoekschop van Federico Dimarco belandde op het hoofd van Milan Skriniar en Haps bewees zijn waarde door diens kopbal van de lijn te halen.

Romero redde nog op een inzet van Edin Dzeko, voordat Dumfries in de 71ste minuut mocht invallen. De Nederlander zag hoe de rest van zijn ploeg moe begon te worden en Venezia juist zocht naar de gelijkmaker. Die kwam echter niet meer; de club kreeg zelfs nog een tweede om de oren. Haps kreeg in blessuretijd de bal op onnatuurlijke wijze tegen zijn arm en Lautaro Martínez mocht aanleggen voor de strafschop. De Argentijn schoot feilloos binnen voor de 0-2, wat ook de eindstand betekende.