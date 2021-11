Draak van een penalty belichaamt bloedeloze remise in Eredivisie-kelder

Zaterdag, 27 november 2021 om 21:53 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:58

PEC Zwolle en RKC Waalwijk hebben zaterdagavond de punten gedeeld. In een weinig enerverende wedstrijd hielden de laagvliegers in de Eredivisie elkaar op een 0-0 gelijkspel. Daishawn Redan had de grootste mogelijkheid op een treffer, maar de spits schoot een penalty na een uur spelen huizenhoog over. PEC blijft door de uitslag stijf onderaan staan met vijf punten; RKC ziet zich met twaalf punten op een vijftiende plek staan.

Bij zijn thuisdebuut als trainer van PEC hoopte Dick Schreuder zich enigszins te herstellen van de oorwassing bij Feyenoord afgelopen zondag (4-0). Ook de bezoekers hadden geen al te beste beurt gemaakt in de 0-5 thuisnederlaag tegen Ajax. De Waalwijkers toonden zich aanvankelijk het gretigst en kwamen na negen minuten al dichtbij. Saïd Bakari stuurde Jens Odgaard weg en de Deen zette PEC-doelman Kostas Lamprou voor het eerst aan het werk. Vlak daarna verloor PEC Kenneth Paal met een blessure, alvorens er ruim 25 minuten voornamelijk gevoetbald werd op het middenveld. De vervanger van Paal bracht weer roering in de wedstrijd.

Huizenhoog over! ?? Daishawn Redan mist vanaf de stip dé kans op een voorsprong voor @PECZwolle ?? #PECRKC pic.twitter.com/4iIjmZjENV — ESPN NL (@ESPNnl) November 27, 2021

Luka Adzic ontving de bal van Mustafa Saymak en schoot oog in oog met Etienne Vaessen recht op de sluitpost. In de rebound die volgde kopte de Serviër op de paal. Schreuder bleef zijn ploeg vanaf de zijlijn manen tot aanvallen, maar meer dan Adzic’ mogelijkheid viel er tot aan het rustsignaal niet te genieten. De wedstrijd had een impuls nodig, die kwam in de 59ste minuut. Saymak werd weggestuurd door Siemen Voet en Ahmed Touba trok aan de noodrem: penalty. Redan moest het doen voor de Zwollenaren, maar de spits schoot huizenhoog over.

De schlemiel van PEC wist sowieso al weinig te creëren en werd tien minuten later geslachtofferd voor Gervane Kastaneer. Beide ploegen zochten in het restant van de wedstrijd wel naar de overwinning, maar hadden te weinig inspiratie om er een echte gooi naar te doen. Het duel ging zodoende als een nachtkaars uit.