Ajax reist zonder Sébastien Haller en Antony af naar Het Kasteel

Zondag, 28 november 2021 om 11:04 • Laatste update: 13:21

De opstelling van Ajax voor de competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam is bekend. Erik ten Hag liet André Onana woensdag in de Champions League starten tegen Besiktas (1-2 zege), maar kiest nu weer voor Remko Pasveer onder de lat. De trainer voert twee opvallende wijzigingen door ten opzichte van de gebruikelijke elf namen. Danilo begint in de spits ten koste van Sébastien Haller, terwijl David Neres op de plek van Antony speelt. Het duel begint om 12.15 uur op Het Kasteel en staat onder leiding van Jochem Kamphuis.

Achterin maken Perr Schuurs en Nicolás Tagliafico weer plaats voor Jurriën Timber en Daley Blind. Verder keert ook Edson Álvarez terug in de basis. De middenvelder was tegen Besiktas geschorst, maar krijgt nu weer de voorkeur boven Davy Klaassen. In Istanbul speelde Dusan Tadic in de spitspositie en startte Mohamed Daramy vanaf links, maar nu gaat Tadic weer naar de linkerflank. Sébastien Haller wordt in de punt van de aanval vervangen door Danilo, die voor het eerst dit seizoen in de basis staat. Op rechts start Neres ten koste van Antony. Haller (ziek) en Antony zitten ook niet op de bank tegen Sparta.

Wedstrijden tegen Sparta leveren doorgaans weinig problemen op voor de Amsterdammers. De laatste negen duels in de Eredivisie werden in winst omgezet. De laatste keer dat Ajax punten verspeelde tegen de Rotterdammers was in augustus 2009, toen het 0-0 werd. Bovendien is er in de Eredivisie slechts één club die meer tegentreffers incasseerde tegen Ajax dan Sparta: Willem II. De Tilburgers moesten 279 keer vissen, terwijl Ajax tegen Sparta tot dusver 275 keer tot scoren kwam. Bij Sparta blijkt vooral het laatste kwartier de scherpte te ontbreken, daar de ploeg in die fase het vaakst geklopt wordt van alle ploegen in de Eredivisie (acht keer, even vaak als SC Cambuur).

Henk Fraser beschikt tegen Ajax over een nagenoeg fitte selectie. De Rotterdammers presteren zeer wisselvallig dit seizoen, maar hebben de verdedigende organisatie doorgaans goed staan. Zowel tegen FC Twente als Feyenoord werd slechts één tegentreffer geïncasseerd, terwijl tegen Willem II de nul werd gehouden. De laatste vier wedstrijden kreeg Sparta slechts twee tegentreffers. Fraser kiest tegen Ajax voor vijf verdedigers en heeft onder meer een basisplek ingeruimd voor Vito van Crooij, die de plek inneemt van Lennart Thy.

Opstelling Sparta Rotterdam: Okoye; Masouras, Vriends, Beugelsdijk, Heylen, Pinto; Abels, Auassar, Smeets; Van Crooij, Emegha.

Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Neres, Danilo, Tadic.