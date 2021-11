Benfica speelt tegen slechts negen (!) spelers, van wie twee keepers

Zaterdag, 27 november 2021 om 21:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:14

Benfica zal zaterdagavond een aantal keer met de ogen hebben geknipperd toen Belenenses het wedstrijdformulier invulde. De tegenstander van vanavond kan door een bizarre samenloop van omstandigheden slechts negen spelers opstellen. Twee daarvan zijn opmerkelijk genoeg keeper van beroep. De wedstrijd stond gepland om 21.30 uur en ging gewoon van start.

Liefst zeventien medewerkers van Belenenses - dertien voetballers en vier stafleden - hebben volgens Portugese media positief getest op corona. De club heeft zaterdagavond logischerwijs geen spelers op de bank zitten en moet dus noodgedwongen twee doelmannen opstellen: Álvaro Ramalho en João Monteiro. Laatstgenoemde wordt als veldspeler ingezet. Bovendien treedt Belenenses aan met vijf spelers die hun debuut maken in de Portugese competitie.

Belenenses, de nummer zestien van de competitie, wilde niets weten van afgelasting. "We gaan roeien met de riemen die we hebben en we zoeken naar de best mogelijke oplossing", aldus trainer Filipe Cândido tegenover Record. "Alle energie die het vertegenwoordigen van deze club geeft, moeten de spelers vrij laten komen."

Opstelling Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Otamendi, Vertonghen; Lazaro, Weigl, João Mário, Grimaldo; Rafa, Darwin Núñez, Seferovic.

Opstelling Belenenses: Álvaro Ramalho; João Monteiro, Calila, Henrique Pires, Trova Boni, André Lopes, Kau, Rafa Santos, António Montez.