Groningen blijkt niet vermoeid na reis van 319 kilometer en scoort vier keer

Zaterdag, 27 november 2021 om 20:37 • Dominic Mostert

FC Groningen heeft zaterdagavond een ruime overwinning geboekt op Fortuna Sittard. Na een reis van 319 kilometer won de ploeg van Danny Buijs met 1-4, waardoor Groningen overnacht op de twaalfde plek. De bezoekers kwamen halverwege de eerste helft op achterstand, maar rechtten de rug met een viertal treffers. In de tweede helft, bij een 1-3 stand, kwam Fortuna met tien man te staan door een rode kaart van Roel Janssen. Fortuna blijft na de nederlaag op de zeventiende plaats staan.

In de eerste twintig minuten gebeurde niet bijster veel, maar daarna scoorden beide ploegen kort achter elkaar. Halverwege de eerste helft stond doelman Peter Leeuwenburgh van Groningen als aan de grond genageld, toen Mats Seuntjens van grote afstand een kanonskogel afvuurde. Leeuwenburgh leek erop te rekenen dat de bal naast zou gaan, maar Seuntjens zocht met grote precisie de linkerbovenhoek uit: 1-0. Vijf minuten later kwam Groningen echter langszij. Na een scherpe, indraaiende voorzet van Wessel Dammers kopte Cyril Ngonge van dichtbij raak bij de tweede paal.

Wauw! Wat een vuurpijl van Mats Seuntjens ??#FORGRO pic.twitter.com/kYIEh4weHr — ESPN NL (@ESPNnl) November 27, 2021

De spits kende daarmee een fraaie rentree nadat hij vorige week tegen Go Ahead Eagles (0-1 zege) op de bank zat, omdat trainer Buijs niet tevreden was over zijn instelling. Hij noemde Ngonge ‘een heel moeilijke jongen om mee te werken’. Dat de Belg mocht aantreden in Sittard, had ook te maken met de absentie van Tomas Suslov (geschorst) en Michael de Leeuw (ziek). Drie minuten voor de pauze kwam Groningen op curieuze wijze op voorsprong en opnieuw speelde Ngonge een hoofdrol.

De aanvaller wilde vanaf de rechterflank een voorzet geven, maar de bal werd hevig van richting veranderd door George Cox. Hij passeerde daarmee zijn eigen doelman, die compleet op het verkeerde been stond. Vijf minuten na de pauze breidde Groningen de marge zelfs uit. Doelman Yanick van Osch kreeg de bal niet onder controle na een afstandsschot van Laros Duarte, waardoor Daleho Irandust van dichtbij kon aantekenen voor zijn eerste doelpunt in de Eredivisie.

Na een uur werd scheidsrechter Jeroen Manschot naar de kant geroepen door videoscheidsrechter Sander van der Eijk om een overtreding van Janssen op Mo El Hankouri nader te bekijken. Manschot had eerst geel toegekend, maar zag op de beelden dat Janssen zijn noppen plantte op de enkel van zijn tegenstander, waardoor hij voor rood koos. Groningen buitte het numerieke overwicht uit dankzij Jörgen Strand Larsen, die één-op-één verscheen met doelman Van Osch na een strakke pass van Irandust. Strand Larsen was zodoende al drie competitieduels op rij trefzeker. In de slotfase ontstonden nog grote kansen op de 2-4 voor Zian Flemming, die echter op Leeuwenburgh stuitte én de lat trof.