Sané helpt Bayern met prachtgoal aan koppositie én indrukwekkend record

Zaterdag, 27 november 2021 om 20:29 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:30

Bayern München heeft zaterdagavond geen fout gemaakt in de Bundesliga. In de eigen Allianz Arena wist der Rekordmeister laagvlieger Arminia Bielefeld ternauwernood opzij te zetten met 1-0, door een doelpunt van Leroy Sané. Het betekende doelpunt nummer 102 voor Bayern in het kalenderjaar 2021, waarmee de club het Duitse record van 1. FC Köln uit 1977 verbrak. De club neemt door de overwinning de koppositie weer over van Borussia Dortmund.

Julian Nagelsmann zat ten opzichte van het Champions League-duel met Dynamo Kiev (1-2 winst) van afgelopen dinsdag weer wat ruimer in zijn spelers. In Oekraïne zaten er slechts vier veldspelers op de bank; nu keerden Serge Gnabry, Jamal Musiala, Michaël Cuisance, Niklas Süle en Josip Stanisic allen terug na hun coronaquarantaines. Joshua Kimmich en Eric-Maxim Choupo-Moting ontbraken vanwege hun besmettingen nog steeds.

Directe concurrent Borussia Dortmund had eerder die dag al gewonnen bij VfL Wolfsburg (1-3), waarmee het de koppositie van Bayern had overgenomen. De ploeg van Nagelsmann moest winnen om die weer te heroveren. Vanaf het eerste fluitsignaal was het dan ook eenrichtingsverkeer richting het doel van de bezoekers. Thomas Müller zag zijn kopbal in minuut zes van de lijn gehaald worden; pogingen van Sané, Robert Lewandowski en wederom Müller vonden Stefan Ortega op hun pad. Na een halfuur spelen dacht Arminia zowaar de voorsprong te kunnen pakken, maar de een-op-een van Masaya Okugawa met Manuel Neuer werd teruggefloten vanwege buitenspel.

Bayern schrok daar niet van en drong de machteloze bezoekers steeds verder naar achteren. Het overwicht betaalde zich echter maar niet uit, waardoor er een 0-0 ruststand op het scorebord stond Ook na de pauze viel de bal maar niet goed voor Bayern. Met name Sané had het vizier niet op scherp staan; de buitenspeler mocht het zich persoonlijk aanrekenen dat zijn ploeg twintig minuten voor tijd nog niet op voorsprong stond. Toen leek het besef door te dringen dat de tijd wegtikte. Sané ontving de bal op de rand van het zestienmetergebied voor de zoveelste keer die dag van Müller en krulde het leer prachtig achter de kansloze Ortega.

Het verlossende doelpunt voor Bayern was nummer 102 van het huidige kalenderjaar in de Bundesliga; nog nooit wist een Duitse club zo vaak in een jaar te scoren. 1. FC Köln wist in 1977 tot een aantal van 101 te komen, maar moet nu dus wijken voor de troonopvolger. Met het recorddoelpunt was ook de geest van Arminia gebroken; het elftal van Frank Kramer maakte geen minuut aanspraak op resultaat.