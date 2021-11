Sezer Öztürk komt met statement na arrestatie voor dodelijke schietpartij

Zaterdag, 27 november 2021 om 20:13

Sezer Öztürk is gearresteerd, zo meldt persbureau DHA zaterdag. De oud-speler van Fenerbahçe wordt verdacht van het doden van een man tijdens een verkeersruzie in Çekmeköy, een buitenwijk van Istanbul. Op zondag 19 september zou hij het vuur geopend hebben op een man na een dispuut over het verlenen van voorrang. Vier anderen raakten gewond bij de schietpartij. Öztürk ontkent schoten te hebben gelost.

De voormalig voetballer werd ruim twee maanden na de schietpartij gearresteerd in zijn auto. Volgens eerdere berichtgeving in Turkije reed Öztürk op 19 september samen met een vriend op een weg in Çekmeköy. Het dodelijke slachtoffer was met zijn vader, oudere broer en vrienden aan het barbecuen langs de weg. Ze blokkeerden daarmee de doorgang voor Öztürk. Toen Öztürk en zijn vriend wilden passeren met hun auto, brak er ruzie uit. De discussie liep uiteindelijk uit op een gevecht waarbij de vriend van de voormalig profvoetballer en de familie van de Turkse man betrokken waren.

Terwijl Öztürk vanuit zijn auto het vuur opende, werden de momenten waarop het slachtoffer aan de kogels probeerde te ontkomen, door bewakingscamera's vastgelegd. Uiteindelijk vielen er één dode en vier gewonden. Sinds het incident werd gezocht naar Öztürk en inmiddels is hij dus gevonden. De oud-prof reageert in een statement. "Op de dag van het incident nam ik mijn kinderen mee naar de dierentuin. Op de terugweg blokkeerden ze de weg en sloegen ze me."

"Ik zal het bewijs van de klappen op mijn hoofd in de rechtszaal laten zien. Ik zou niet moeten hoeven sterven om gelijk te hebben", aldus Öztürk. "Ik heb niet geschoten. Mijn bodyguard Ömer Genç heeft in de lucht en in de grond geschoten gedurende het incident. De groep andere mensen bestond uit dertig tot veertig mensen. Ze waren dronken en vielen ons aan. Wij waren er met mijn bodyguard, zijn kinderen, mijn kinderen en onze vrouwen."

Öztürk begon zijn voetbalcarrière in Duitsland bij Bayer Leverkusen en speelde zeven wedstrijden in de Bundesliga tussen 2004 en 2006. Hij werd verhuurd aan Beerschot AC en stond later onder contract bij Manisaspor, Eskisehirspor, Fenerbahçe en Besiktas, dat hem verhuurde aan Istanbul Basaksehir en Eskisehirspor. Namens Fenerbahçe kwam hij vijftien keer in actie, maar voor Besiktas maakte hij nooit zijn debuut. De voormalig profvoetballer schopte het nooit tot het nationale elftal van Turkije, wel speelde hij 39 jeugdinterlands voor zijn vaderland.

Turkse media hebben beelden gepubliceerd waarop schoten te horen zijn. De beelden kunnen als schokkend worden ervaren.