De Ligt en Bonucci lopen pijnlijk in geslepen mes van Zapata

Zaterdag, 27 november 2021 om 19:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:57

Juventus is de aansluiting met de top van de Serie A zaterdag verder kwijtgeraakt. De ploeg van Massimiliano Allegri liet Duván Zapata in de topper tegen Atalanta eenmaal ontsnappen en kon dat niet meer goedmaken: 0-1 verlies. De tegentreffer zal zowel Leonardo Bonucci als Matthijs de Ligt, die buitenspel ophief, worden aangerekend. Juventus staat teleurstellend achtste, zeven punten achter nummer vier Atalanta.

Allegri koos voor een centraal duo bestaande uit De Ligt en Bonucci, waardoor Giorgio Chiellini op de bank begon. Bij Atalanta vormde Marten de Roon een koppel op het middenveld met Remo Freuler, waardoor er geen plek was voor Teun Koopmeiners. Hans Hateboer maakte na lang blessureleed voor het eerst dit seizoen onderdeel uit van de wedstrijdselectie bij la Dea. Voor Merih Demiral was het een bijzondere wedstrijd: de Turkse verdediger werd afgelopen zomer door Juventus aan Atalanta verhuurd.

De wedstrijd stond bepaald niet bol van grote kansen, al werd Juventus in de openingsfase wel twee keer dreigend. Een geplaatst schot van Paulo Dybala vanaf de rand van het strafschopgebied mislukte, terwijl de doorgebroken Federico Chiesa op het allerlaatste moment alsnog gestopt werd door Rafael Toloi. Uit het niets sloeg Atalanta na een half uur toe door razendsnel om te schakelen. Bonucci was in de opbouw van Juventus weggelopen bij Zapata, die daardoor vrije doortocht had. De Ligt had dat kunnen oplossen, maar vergat aan te sluiten en hief zo buitenspel op. Zapata was vertrokken en toonde zich dodelijk met een rake knal via de onderkant van de lat: 0-1.

Juventus ging na rust nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar de defensie van Atalanta hield de gelederen behoorlijk gesloten. Adrien Rabiot probeerde het vanaf de rand van het strafschopgebied en zag Juan Musso redden. Dybala had een verwoestend schot vanuit een lastige hoek in huis, dat over het doel ging. Aan de overzijde kreeg Mario Pasalic geen penalty na ogenschijnlijk contact met Juan Cuadrado. De Ligt kwam tien minuten voor tijd dicht bij de gelijkmaker door de bal in de drukte op de borst te controleren, maar zijn schot smoorde een meter voor het doel. Dybala plaatste in blessuretijd een vrije trap via de muur op de bovenkant van de lat, vlak nadat Koopmeiners was ingevallen bij Atalanta.