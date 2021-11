Xavi kiest opnieuw voor basisdebutant; Danjuma start bij Villarreal

Zaterdag, 27 november 2021 om 20:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:32

Xavi heeft de opstelling voor zijn tweede competitiewedstrijd als trainer van Barcelona bekendgemaakt. De oud-middenvelder lijkt vast te houden aan zijn 3-4-3-systeem uit het midweekse treffen met Benfica (0-0). Abde Ezzalzouli start voor het eerst onder Xavi in de basis. Bij Villarreal begint Oranje-international Arnaut Danjuma als gebruikelijk in de basis. De aftrap in El Madrigal is om 21.00 uur.

In de wedstrijd van vorige week tegen Espanyol (1-0 winst) koos Xavi zeer verrassend voor Ilias Akhomach als rechtsbuiten. De zeventienjarige aanvaller kon echter niet imponeren, terwijl zijn vervanger Ezzalzouli een betere indruk achterliet. Laatstgenoemde mag het zaterdagavond dus vanaf het startsignaal laten zien. Jordi Alba lijkt opnieuw als linksbuiten te worden ingezet. Sergiño Dest werd door sommigen in de basis verwacht, maar de rechtsback begint op de bank. Hij had de afgelopen weken rugklachten en keerde tegen Benfica al terug met een korte invalbeurt.

Ousmane Dembélé viel afgelopen dinsdag eveneens in en zit ook zaterdagavond bij de wedstrijdselectie. Blijkbaar acht Xavi de Fransman echter nog niet rijp voor een basisplaats, want hij begint op de bank. Sergi Roberto, Ansu Fati, Martin Braithwaite, Pedri en Sergio Agüero zijn al langere tijd afwezig en zijn dus ook zaterdag niet van de partij.

Barcelona heeft een ongekend goed record tegen Villarreal: de Catalanen bleven de laatste 26 (!) onderlinge ontmoetingen ongeslagen. De laatste nederlaag tegen Villarreal dateert van begin 2008, toen Barcelona in eigen huis met 1-2 onderuit ging. Barça staat momenteel zevende en moet winnen om aansluiting te houden met de plekken die recht geven op Champions League-deelname. Ook Villarreal heeft de punten hard nodig, want el Submarino Amarillo staat teleurstellend elfde.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Araújo, Piqué, García; Frenkie de Jong, Busquets, Nico González, Gavi; Ezzalzouli, Depay, Alba

Opstelling Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Capoue, Trigueros, Parejo; Moi Gómez; Yeremi, Danjuma