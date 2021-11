Xavi uitgelachen op Twitter om opmerkingen voor duel met Villarreal

Zaterdag, 27 november 2021 om 19:34 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:43

Xavi heeft de wenkbrauwen doen fronsen tijdens zijn voorbeschouwing op de wedstrijd tussen Villarreal en Barcelona van zaterdagavond. De trainer sprak op de persconferentie voor het duel over de afmetingen in Estadio de la Cerámica: volgens Xavi speelt Villarreal op een kleiner veld dan gebruikelijk, maar dat klopt niet. De afmetingen zijn precies hetzelfde als die in het Camp Nou.

Xavi zei een moeilijke wedstrijd te verwachten. "Villarreal is een ploeg die meer aanvalt dan Espanyol en Benfica deden", verwees hij naar de afgelopen twee duels onder zijn leiding. "Het wordt een moeilijke wedstrijd, op een veld met kleinere afmetingen dan normaal. Villarreal heeft een van de beste trainers in Spanje (Unai Emery, red.). Het wordt een heel moeilijke tegenstander." Marca onderzocht de afmetingen en concludeerde dat de uitlatingen van Xavi niet gestoeld worden door de feiten. Op sociale media wordt door sommigen de draak gestoken met de nieuwe trainer van Barcelona.

Het grasveld in Estadio de la Cerámica kan wellicht kleiner aanvoelen omdat de tribunes dicht op het veld staan, maar de afmetingen zijn precies hetzelfde als in het Camp Nou: 105 meter lang, 68 meter breed. Dat is ook meteen de meest voorkomende afmeting in LaLiga: ook in het Santiago Bernabéu van Real Madrid worden die afmetingen gehanteerd. Overigens ligt het grootste veld in LaLiga in het stadion van Elche (108 bij 70), terwijl Rayo Vallecano op het kleinste veld speelt (100 bij 67).