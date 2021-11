Gitzwarte dag voor Besiktas: grootste thuisnederlaag in zeventien jaar

Zaterdag, 27 november 2021 om 19:00 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:10

Besiktas heeft drie dagen na de nederlaag tegen Ajax in de Champions League een bijzonder pijnlijke nederlaag geïncasseerd in de Süper Lig. Voor eigen publiek verloor de ploeg van Sergen Yalcin zaterdag met 0-4 van promovendus Giresunspor. Het was de grootste thuisnederlaag voor Besiktas in de Süper Lig sinds het 0-4 verlies tegen Samsunspor in januari 2004. Besiktas verloor liefst tien van de laatste twaalf officiële wedstrijden. De regerend kampioen staat tiende in de competitie.

In de eerste helft ontvouwde zich een absoluut rampscenario voor Besiktas. De thuisploeg keek in de rust aan tegen een 0-1 achterstand, had een rode kaart geïncasseerd en kon na de rust niet verder met de geblesseerd geraakte Rachid Ghezzal. Het openingsdoelpunt viel halverwege het eerste bedrijf. Rechtsback Valentin Rosier van Besiktas kreeg de bal tegen de arm na een kopbal van Serginho, waardoor Fousseni Diabaté mocht aanleggen vanaf elf meter. De aanvaller van Giresunspor schoot rustig raak in de linkerhoek. Zes minuten voor de rust kreeg Necip Uysal een gele kaart na een harde trap op het been van Diabaté; na inmenging van de VAR koos arbiter Hüseyin Göçek in tweede instantie voor een rode prent.

Negen minuten na de pauze breidde Giresunspor de marge uit. Doelman Mert Günok van Besiktas verkeek zich volledig op een lange bal van Giresunspor-verdediger Alexis Pérez: de uitgekomen keeper wilde de bal wegkoppen, maar ging eronderdoor. Het was daarom een koud kunstje voor Ibrahima Baldé om af te werken. Het tiental van Besiktas liet zich niet onbetuigd en werd dreigend via zowel Cyle Larin als Michy Batshuayi, maar Giresunspor wist opnieuw toe te slaan. Serginho zorgde voor de 0-3, toen hij een rebound kon benutten nadat Günok een schot van Baldé keerde.

Vervolgens maakte Joey Pelupessy als invaller zijn entree bij Giresunspor, Het gevaar van Besiktas nam gaandeweg de tweede helft af. De supporters van Besiktas waren duidelijk ontevreden over wat ze kregen voorgeschoteld. Ze floten Batshuayi en Georges-Kevin N'Koudou uit toen die gewisseld werden; eerstgenoemde reageerde door cynisch te applaudisseren. Giresunspor hield zonder al te veel problemen de nul kwam zelfs op 0-4: na een pass van Umut Nayir gleed doelman Günok plots uit, waardoor Joseph Champness kon scoren in een leeg doel. Günok blesseerde zich bij zijn val en werd per brancard afgevoerd.