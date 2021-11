NAC Breda weet crisis in absolute slotfase te bezweren

Zaterdag, 27 november 2021 om 18:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:32

NAC Breda is er zaterdag voor het eerst in vier wedstrijden in geslaagd om te winnen in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van Edwin de Graaf speelde allesbehalve groots en had het erg lastig met het stugge Helmond Sport, maar won dankzij een late treffer van invaller Moise Adilehou: 1-0. NAC klimt naar de tiende plaats en heeft de play-offplekken weer in zicht; Helmond blijft zeventiende.

NAC begon sterk aan de wedstrijd en was in het eerste kwartier twee keer dicht bij de openingstreffer. Kaj de Rooij probeerde de bal vanaf de linkerzijde van het strafschopgebied in de verre hoek te draaien, maar stuitte op doelman Mike Havekotte. Thom Haye punterde daarna na een indrukwekkende slalom van dichtbij naast. Helmond nam vervolgens het initiatief over en zag een hard schot van Gaetan Bosiers op de vuisten van Nick Olij uiteenspatten.

En dan toch raak voor NAC! ?? Moïse Adiléhou bezorgt NAC de overwinning in de slotseconden. #NACHEL pic.twitter.com/bd54E75sIB — ESPN NL (@ESPNnl) November 27, 2021

Nog dichterbij kwamen de bezoekers toen Jossue Dolet in een snelle uitbraak werd gelanceerd. De spits schoot de bal een-op-een met Olij op de paal. Even later leek Bosiers een voorzet bij de tweede paal te kunnen intikken, maar de middenvelder raakte de bal verkeerd. Een kopbal van Robin van der Meer werd knap uit de hoek getikt door Olij, waardoor beide ploegen doelpuntloos gingen rusten.

Na rust nam NAC de wedstrijd stevig in handen en kwam Helmond onder druk te staan. De Bredanaren hadden echter grote moeite om het overwicht om te zetten in uitgespeelde kansen. Haye probeerde het met een mislukte volley van enorme afstand, omdat Havekotte ver uit zijn doel was. Over links brak Michael Maria door, maar zijn schot werd half gekraakt. De ingebrachte stormram Adilehou bood een minuut voor tijd uitkomst voor NAC door uit een hoekschop raak te koppen: 1-0. De doelpuntenmaker was als spits ingebracht en ging vervolgens weer op zijn normale positie als verdediger spelen.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 17 11 5 1 21 38 2 Excelsior 17 11 2 4 19 35 3 Jong Ajax 17 10 2 5 12 32 4 FC Emmen 16 9 3 4 11 30 5 De Graafschap 17 9 3 5 8 30 6 ADO Den Haag 17 11 2 4 17 29 7 FC Eindhoven 17 9 2 6 8 29 8 FC Den Bosch 17 8 1 8 -6 25 9 Roda JC Kerkrade 16 6 5 5 6 23 10 NAC Breda 17 6 5 6 3 23 11 Jong PSV 17 6 4 7 -1 22 12 MVV Maastricht 16 7 0 9 -16 21 13 Jong AZ 17 6 3 8 -3 21 14 VVV-Venlo 17 6 2 9 -5 20 15 Jong FC Utrecht 17 5 4 8 -5 19 16 Telstar 17 4 6 7 -15 18 17 Helmond Sport 17 4 3 10 -13 15 18 Almere City FC 16 3 4 9 -8 13 19 TOP Oss 17 3 4 10 -11 13 20 FC Dordrecht 17 2 4 11 -22 10