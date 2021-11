Cillessen moet zich na knappe actie alsnog gewonnen geven

Zaterdag, 27 november 2021 om 18:10 • Jeroen van Poppel

Jasper Cillessen heeft zaterdag met Valencia niet kunnen winnen van Rayo Vallecano (1-1). De doelman van los Ché kreeg in Mestalla vrijwel niets te doen, maar moest in de tweede helft toch een tegentreffer incasseren. Daarbij verrichte Cillessen aanvankelijk een knappe redding, maar op de rebound moest hij passen. Valencia blijft steken op de negende plek, terwijl Rayo vijfde staat.

Het initiatief kwam in de openingsfase bij Valencia te liggen. Los Ché dwongen binnen twintig minuten een penalty af, toen Carlos Soler op de hakken werd getrapt door Esteban Saveljich. De middenvelder van Valencia schoot de strafschop zelf overtuigend binnen: 1-0. De thuisploeg trok zich vervolgens terug en liet Rayo Vallecano het spel maken. De bezoekers wisten daar weinig raad mee en konden Cillessen in de eerste helft niet testen.

Kort na rust had Valencia-middenvelder Gonçalo Guedes de pech dat zijn fraaie volley rakelings naast de paal terechtkwam. De eerste echte kans voor Rayo was in de 64ste minuut ook meteen raak. Cillessen tikte een intikker van Alejandro Catena nog knap uit de onderhoek, maar kon niet voorkomen dat de rebound van heel dichtbij werd afgemaakt door Isi Palazón: 1-1. Valencia ging op zoek naar de winnende en creëerde een gigantische mogelijkheid voor Dimitri Foulquier, die echter een zwak schot produceerde.