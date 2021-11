Malen en Haaland frustreren Weghorst; Flekken van enorme afstand geklopt

Zaterdag, 27 november 2021 om 17:27 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:58

Borussia Dortmund heeft de kater van de uitschakeling in de Champions League weggespoeld. Drie dagen na de nederlaag tegen Sporting Portugal won BVB met 1-3 op bezoek bij VfL Wolfsburg. Wout Weghorst opende de score voor de thuisploeg, maar door doelpunten van Emre Can, Donyell Malen en Erling Braut Haaland zegevierden de bezoekers, die de koppositie innemen in de Bundesliga. Haaland vierde zijn rentree na een heupblessure in stijl. Nummer drie SC Freiburg leed door een doelpunt van grote afstand een 2-1 nederlaag bij VfL Bochum.

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 1-3

Al binnen twee minuten sloeg Weghorst toe. Wolfsburg zette een vlotte aanval op via de rechterflank en vanuit het strafschopgebied gaf Ridle Baku een voorzet aan de spits, die van dichtbij met zijn borst naar de bal dook en scoorde. Landgenoot Malen zorgde na een kwartier voor de eerste serieuze doelpoging van de bezoekers. Doelman Pavao Pervan, de vervanger van de met het coronavirus besmette Koen Casteels, klemde de bal echter probleemloos. Na een halfuur bood een strafschop uitkomst voor Dortmund. Na een tik van Maxence Lacroix op de hiel van Marco Reus, waarna Emre Can laag raak schoot vanaf de stip.

Kort na de pauze was Nico Schulz dicht bij de 1-2, toen hij de bal plots uit de lucht nam na een geblokkeerde voorzet van Malen, maar hij trof de paal. Even daarna zorgde Malen voor de voorsprong van BVB. De spits dartelde langs het strafschopgebied voorbij twee bewakers en vond de linkerhoek. Het was zijn derde goal in de laatste drie officiële duels. Zeventien minuten voor tijd maakte Malen plaats voor Haaland, wiens eerste balcontact een dreigend schot was waar Pervan redding op bracht. Niet veel later bepaalde Haaland de eindstand met zijn uitgestoken been, na een voorzet van Julian Brandt.

VfL Bochum - SC Freiburg 2-1

Mark Flekken had een basisplaats bij Freiburg, dat in de voorgaande twee wedstrijden (2-1 bij Bayern München en 0-2 tegen Eintracht Frankfurt) de eerste nederlagen van het seizoen leed. Collega-doelman Manuel Riemann eiste halverwege de eerste helft echter een hoofdrol op: hij kwam zijn doel uit en tikte de bal weg na een voorzet van Vincenzo Grifo, waarna verdediger Vassilios Lampropoulos de rebound van Lucas Holer voor de doellijn verijdelde en Riemann in derde instantie knap redding bracht met de voet. Op slag van rust schoot Nico Schlotterbeck namens de bezoekers op de paal.

Een indraaiende vrije trap van Grifo stelde Philipp Lienhart in staat om de bezoekers kort na de pauze alsnog op voorsprong te brengen. De verdediger kopte van dichtbij binnen, maar enkele minuten later kwam Bochum alweer langszij. Na een rappe uitbraak ontving Sebastian Polter de bal in het strafschopgebied en plaatste hij de bal vanuit een lastige hoek achter Flekken. Freiburg was het meest nadrukkelijk op zoek naar de winnende treffer, maar Riemann zat met een ingreep met de voet ook Christian Gunter in de weg. Het was uiteindelijk Bochum dat de wedstrijd naar zich toetrok. Lienhart gleed in balbezit uit op het middenveld, waardoor Milos Pantovic vanuit de middencirkel een schietkans kreeg.

Hij zag Flekken mijlenver voor zijn doel staan en schoot zonder twijfel over hem heen: 2-1. Het was de tweede keer deze maand dat Pantovic van enorme afstand scoorde: voor de interlandperiode maakte hij diep in de blessuretijd vanaf eigen helft de 2-0 tegen TSG Hoffenheim, nadat keeper Oliver Baumann van Hoffenheim meekwam bij een corner. Flekken trok nog wel aan het langste eind in een nieuwe één-op-één-situatie met Pantovic en kwam zelf in de blessuretijd mee bij een vrije trap, maar Bochum bleef overeind ondanks meerdere hachelijke momenten op rij.