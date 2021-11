Winnend Arsenal recht rug na gigantische misser Aubameyang

Zaterdag, 27 november 2021 om 15:21 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:36

Arsenal heeft zich goed hersteld van de dreun tegen Liverpool in de Premier League. Exact een week na de 4-0 afstraffing op Anfield was de ploeg van manager Mikel Arteta in eigen huis met 2-0 te sterk voor Newcastle United. De doelpunten van Bukayo Saka en invaller Gabriel Martinelli vielen in de tweede helft. Een misser van Pierre-Emerick Aubameyang, enkele minuten voor de pauze, ging viraal op sociale media. In de tweede helft stelde Arsenal alsnog orde op zaken.

De eerste helft in het Emirates Stadium eindigde weliswaar doelpuntloos, maar de teams van Arteta en de eindelijk debuterende Eddie Howe, die geveld was door het coronavirus, hadden uitzicht op een openingstreffer. Na een half uur spelen was het aan Aaron Ramsdale te danken dat Jonjo Shelvey niet de wedstrijd uit balans bracht. Het schot vanaf de rand van het zestienmetergebied leek in de bovenhoek te eindigen, maar de doelman van Arsenal verrichtte een sublieme redding.

Hij krijgt hem er niet in ?? Pierre-Emerick Aubameyang weet hem van dichtbij op de paal te schieten ??#ZiggoSport #PremierLeague #ARSNEW pic.twitter.com/pbrTrPwf1c — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 27, 2021

Een slordige tien minuten later kwam Newcastle, dat solide verdedigde en gevaarlijk in de counter was, juist goed weg. Doelman Martin Dubravka duwde een kopbal van Emile Smith Rowe van dichtbij naar de zijkant, waarna Aubameyang de bal alsnog in het doel leek te gaan schieten. Vanaf enkele meters, en tot zijn grote verbazing, schoot de aanvaller de bal echter tegen de buitenkant van de rechterpaal.

Arsenal kwam na nog geen uur spelen alsnog aan de leiding. Na een goede loopactie aan de linkerkant van het strafschopgebied ontving Saka een heerlijke pass van Nuno Tavares en schoot hij de bal laag en diagonaal voorbij Dubravka: 1-0. De Londenaren openden in elk van de laatste zeventien Premier League-duels met Newcastle de score: het is de langste, huidige reeks van een club tegen een specifieke tegenstander in de geschiedenis van de competitie.

Koud in het veld, koud in de afronding ?? Gabriel Martinelli staat er net in en rondt keurig af ??#ZiggoSport #PremierLeague #ARSNEW pic.twitter.com/y6nGuF9PhH — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 27, 2021

Tien minuten later betekende het eerste balcontact van Martinelli, die de licht geblesseerde Saka verving, ook meteen de 2-0: na een heerlijke bal van Takehiro Tomiyasu vanaf de rechterkant werkte de goed vrijgelopen Braziliaan de bal in een keer over doelman heen. Hij stond welgeteld 93 seconden in het veld. Ramsdale en Dubravka werden in de resterende twintig minuten nog enkele keren aan het werk gezet, maar het scorebord kwam niet meer in beweging. Arsenal is met 23 punten op een vijfde plaats terug te vinden, terwijl Newcastle laatste blijft en na dertien speeldagen nog altijd op de eerste zege wacht.