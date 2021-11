Oranje Vrouwen ontsnappen in extremis aan nederlaag in WK-kwalificatie

Zaterdag, 27 november 2021 om 13:59 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 14:21

De Oranje Leeuwinnen hebben zaterdag ternauwernood een nederlaag weten te voorkomen in de WK-kwalificatie tegen Tsjechië. In een zware wedstrijd redde Stefanie van der Gragt een punt voor de ploeg van bondscoach Mark Parsons: 2-2. De Oranje Leeuwinnen hebben kwalificatie voor het WK van 2023 ondanks het gelijke spel nog wel in eigen hand, maar kunnen zich vooralsnog geen misstap meer veroorloven in de resterende duels tegen directe concurrent IJsland, Cyprus en Wit-Rusland. Het duel werd had eigenlijk vrijdagavond moeten worden afgewerkt, maar het werd een uur voor de aftrap afgelast vanwege de hevige sneeuwval in Tsjechië.

Parsons moest flink schuiven in zijn opstelling door blessures van onder anderen Lieke Martens en Jackie Groenen. Daardoor stonden Victoria Pelova en Lineth Beerensteyn in de basis. Verder was basisdebutant Kerstin Casparij de vervanger van Sisca Folkertsma op de rechtsbackpositie. Nederland speelde matig in de eerste helft en ging slecht om met de spaarzame kansen die het kreeg. De Oranje Leeuwinnen zochten de kleedkamer bovendien op met een 1-0 achterstand. De openingstreffer kwam in de elfde minuut, enkele minuten na een grote kans voor Daniëlle van de Donk, van de voet van Sari Svitkova.

Jill Roord verloor de bal aan Svitkova en haar uithaal van ruime afstand vloog over Sari van Veenendaal in de kruising: 1-0. Na de valse start in het akelig lege en koude Mestsky-stadion slaagde Nederland er niet in om de achterstand nog voor rust weg te poetsen. Een zeldzaam schot van Vivianne Miedema van buiten de zestien werd licht van richting veranderd en belandde in de handen van keepster Barbora Votíkova. Vlak voor rust volgde een grote kans op de 1-1. Dominique Janssen kreeg de bal na een vrije trap met wat geluk voor haar voeten, maar schoot het leer vervolgens in kansrijke positie meters over.

Nederland kwam zes minuten na de onderbreking op 1-1: Roord haalde uit met links en de bal kwam via de paal voor de voeten van Van de Donk, die koeltjes binnentikte. Een minuut later liepen de Leeuwinnen bijna weer achter de feiten aan. Van Veenendaal voorkwam met een goede reflex dat Tereza Szewieczkova van een misstap van de defensie kon profiteren en uit de daaropvolgende hoekschop raakte Gabriela Slajsova de lat. Het was uiteindelijk een voorbode van de 2-1 na een uur spelen. Van Veenendaal kon eerst nog redden op een schot van Petra Bertholdova, maar in de rebound schoot Simona Necidova raak.

De voltreffer van Necidova leek doorslaggevend, daar de Oranje Vrouwen maar niet in staat waren om een tweede treffer te maken. Votikova redde uitstekend op een kopbal van Miedema en een schot van Roord in de slotminuten miste precisie. Nederland, met Shanice van de Sanden, Joëlle Smits en Kika van Es binnen de lijnen, voorkwam in minuut 93 een nederlaag: na een uitstekende voorzet van Van Es kopte Van der Gragt hard de 2-2 achter Votikova.