Feyenoord overweegt verhuur af te breken na niet nakomen van afspraken

Zaterdag, 27 november 2021 om 13:41 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 14:21

Robert Bozeník is mogelijk bezig aan zijn laatste weken in dienst van Fortuna Düsseldorf. Het doorgaans goed ingevoerde Feyenoord Transfermarkt meldt zaterdag dat Feyenoord niet uitsluit dat de verhuur van de aanvaller wordt afgebroken en dat hij terugkeert naar Rotterdam. Het opnieuw verhuren dan wel verkopen van Bozeník in de winterse transferperiode zou een optie zijn voor technisch directeur Frank Arnesen, daar er ‘genoeg interesse’ zou zijn.

Feyenoord en Fortuna Düsseldorf maakten op 30 augustus een akkoord over een huurovereenkomst bekend. In de verbintenis werd bovendien een optie tot koop van vier miljoen euro opgenomen, maar al na enkele weken werd duidelijk dat de club uit de 2. Bundesliga deze niet zou gaan lichten. De 22-jarige aanvaller deed slechts tien keer mee en stond maar tweemaal in de basis. Scoren deed hij tweemaal.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Feyenoord Transfermarkt zijn er vanuit Fortuna Düsseldorf, dat twaalfde staat, en trainer Christian Preusser ‘afspraken en beloften’ niet nagekomen, al is niet duidelijk om welke afspraken en beloften dat gaat. Feyenoord betaalde in januari 2020 een bedrag van vier miljoen euro aan MSK Zilina voor de aanvaller, die in De Kuip nog een contract tot medio 2024 heeft.

Het verblijf van Bozeník in Rotterdam-Zuid is geen doorslaand succes geworden. In 28 officiële wedstrijden was hij goed voor 4 doelpunten en 2 assists. Dick Advocaat en Arne Slot gaven echter de voorkeur aan Bryan Linssen in de spitspositie, waardoor Bozeník mocht uitkijken naar een andere club. Later kwam Cyriel Dessers naar de club. VfB Stuttgart, PEC Zwolle, 1. FC Nürnberg, FK UFA, Dinamo Moskou en GD Estoril-Praia waren afgelopen zomer eveneens voor hem in de markt.