Marca: Real Madrid zet na vele jaren definitieve streep door doelwit

Zaterdag, 27 november 2021 om 11:41 • Daniel Cabot Kerkdijk

Paul Pogba is niet langer in beeld bij Real Madrid, zo schrijft Marca zaterdag. De sportkrant uit Spanje meldt dat het bestuur van de Madrileense club niet langer van zins is om de middenvelder komend seizoen aan de selectie toe te voegen, ook al beschikt hij op dit moment over een aflopend contract met Manchester United. In de voorbije jaren waren er weliswaar avances over en weer, maar om uiteenlopende redenen kwam het niet tot een transfer van de Frans international naar het Santiago Bernabéu.

Marca schrijft dat Real Madrid enerzijds van mening is dat Pogba niet in het systeem van Carlo Ancelotti zou passen, ondanks de kwaliteiten van de wereldkampioen. De Spaanse topclub heeft bovendien andere prioriteiten wat betreft het versterken van de selectie. Daarnaast wil Real Madrid zich verzekeren van de continuïteit van Luka Modric, die in september zijn 36ste verjaardag vierde en nog altijd een belangrijke speler is. Club en speler praten achter de schermen over een elfde contractjaar.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Pogba, 28 jaar, was tot driemaal toe enigszins dicht bij een overgang naar Real Madrid. Hij was een van de wensen van Zinedine Zidane in diens twee etappes als hoofdtrainer van de Koninklijke. De eerste keer weigerde Real Madrid te voldoen aan de financiële eisen van Juventus, dat uiteindelijk een bedrag van 105 miljoen euro van Manchester United accepteerde. In de zomer van 2019 hadden Real Madrid en Pogba voor een derde keer contact, maar ketste het af op het jaarsalaris van de Fransman op Old Trafford: veertien miljoen euro.

Manchester United heeft diverse malen geprobeerd om het contract van Pogba te verlengen, maar zonder resultaat. Zaakwaarnemer Mino Raiola gaf eind vorig jaar aan dat ‘het voorbij was’ en insinueerde daarmee dat een zomerse transfer aanstaande was. Pogba bleef echter op Old Trafford. Volgens Marca blijven Modric, Casemiro en Toni Kroos ook komend seizoenen degenen die het middenveld van Real Madrid moeten gaan vormen, met ondersteuning van Federico Valverde en Eduardo Camavinga. De club heeft ook hoge verwachtingen van de 21-jarige Antonio Blanco, die tot dusver zes duels speelde.